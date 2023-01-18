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Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования обстоятельств падения вертолета в Броварах

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Среда 18 января 2023 11:31
Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования обстоятельств падения вертолета в Броварах Фото: Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования обстоятельств падения вертолета в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине создадут специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, в результате чего погибло руководство МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал он.

Он напомнил, что в результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

Напомним, правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах.

Добавим, что руководство МВД направлялось в одну из "горячих" точек Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Броварах разбился вертолет ГСЧС французского производства Super Puma.

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Бровары Денис Шмыгаль Денис Монастырский
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