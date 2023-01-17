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Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)

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Житомир, Вторник 17 января 2023 15:27
Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото) Изобретение стоило школьнику 300 гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Житомире девятиклассник изобрел генератор, способный производить электрическую энергию с помощью дождя. Интересно, что затраты на изобретение не были космическими - всего 300 гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Как работает изобретение

Генератор принадлежит Артуру Печенюку. На занятиях в научном кружке он вместе с руководителем создал установку, использовав синхронный двигатель, который его дедушка вынул из старого автомобиля.

Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)

Артур Печенюк (фото: suspilne.media)

"Такой двигатель может работать в обратном направлении как генератор. Установку разместили под водостоком, с которого сбегает дождевая вода, и так получили электрический ток. Используя усилитель напряжения, можно таким образом, в частности, зарядить мобильный телефон", - говорит руководитель кружка Анатолий Шубин.

Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)

Так выглядит генератор за 300 гривен (фото: suspilne.media)

По его словам, изобретение создавалось из подручных материалов. Поскольку основной элемент питания - двигатель - они не покупали, то и потратили на все только 300 гривен.

Изобретатель Артур Печенюк рассказал, что, для того чтобы зарядить телефон благодаря току воды, к установке подключали усилитель тока с USB-выходом.

Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)

От такого генератора можно заряжать мобильный телефон (фото suspilne.media)

"Чтобы зарядить телефон, нужно было добавить пять вольт. И этого было достаточно благодаря усилителю тока", - говорит парень.

В будущем Артур хотел бы усовершенствовать свое изобретение, установив у него новый электродвигатель. Однако школьник полностью доволен тем, что сделал.

Раньше мы рассказывали, сколько обойдется использование генератора в час или сутки.

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