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Болгарія блокує вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС, - Меркель

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Вівторок 14 вересня 2021 20:13
Болгарія блокує вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС, - Меркель Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія і Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС. За її словами, Болгарія наклала вето на початок переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Канал 5 ТБ.

"І Албанія, і Македонія виконали встановлені умови для початку переговорів про членство. На жаль, цього не вдалося домогтися через болгарське вето, але ми обіцяли бути близькими до цього процесу, тому що в нього було вкладено багато сил і енергії", - заявила Меркель.

При цьому канцлер Німеччини визнала, що застій в процесі інтеграції Албанії в ЄС є наслідком внутрішньої політики деяких країн Євросоюзу.

Меркель додала, що розуміє розчарування країн Західних Балкан, тому що при виконанні умов обіцянки повинні бути виконані, і ніяких інших умов не ставити з внутрішньополітичних причин в деяких країнах.

"Це приносить розчарування, і я розумію існуюче розчарування. Як тільки умови будуть виконані, слово слід стримати, тому що в іншому випадку буде розчарування, і нам потрібно знати, як довіряти один одному", - сказала вона.

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Ангела Меркель Болгария Албания Македония Вступ в ЄС
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