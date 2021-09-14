Болгарія блокує вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія і Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС. За її словами, Болгарія наклала вето на початок переговорів.

" І Албанія, і Македонія виконали встановлені умови для початку переговорів про членство. На жаль, цього не вдалося домогтися через болгарське вето, але ми обіцяли бути близькими до цього процесу, тому що в нього було вкладено багато сил і енергії", - заявила Меркель.

При цьому канцлер Німеччини визнала, що застій в процесі інтеграції Албанії в ЄС є наслідком внутрішньої політики деяких країн Євросоюзу.

Меркель додала, що розуміє розчарування країн Західних Балкан, тому що при виконанні умов обіцянки повинні бути виконані, і ніяких інших умов не ставити з внутрішньополітичних причин в деяких країнах.