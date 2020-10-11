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Школи і дитсадки закриють чи ні? Моз направив рекомендаційні листи

Неділя 11 жовтня 2020 15:15
Школи і дитсадки закриють чи ні? Моз направив рекомендаційні листи
Школи і дитсадки можуть знову відправити на карантин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У ЗМІ повідомили, що школи і дитячі сади можуть знову піти на карантин

Адміністрація шкіл і дитячих садків Києва вже завтра, 12 жовтня, отримає рекомендаційні листи від Міністерства освіти. В них будуть міститися чіткі інструкції переходу на онлайн-навчання.

Таке попередження з посиланням на власні джерела в профільному міністерстві дав Telegram-канал PavlovskyNews

Причому, відзначають в ЗМІ, це пов'язано не з майбутніми місцевими виборами 25 жовтня, а з рекордним зростанням захворюваності на коронавірус.

А ось остаточне рішення, чи йти школам і дитячим садкам на карантин, буде озвучено вже місцевою владою.

"У відомстві уточнили, що фінальне рішення буде за місцевою владою, яким підпорядковані навчальні заклади. Це стосується і дитячих садків", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Україні наростає проблема з нестачею місць для пацієнтів. У зв'язку з цим у МОЗ планують розгортати мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, яких регіонів це торкнеться.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов у політичному шоу Савіка Шустера спробував виправдати проблему з лікарняними місцями для пацієнтів з коронавірусом. Чиновник звинувачує у всьому попереднє керівництво, яке зруйнувало систему охорони здоров'я, в тому числі і структуру лабораторій.

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