В школу з 5 років? У МОН дали роз'яснення з приводу ініціативи

У МОН дали пояснення з приводу навчання дітей з 5 років (Фото: pixabay.com)

В. о. міністра освіти і науки заспокоїв батьків з приводу навчання з 5 років

В Україні активно обговорюють ініціативу Міністерства освіти та науки про 12-річне навчання в школах. Також обговорюється варіант того, що діти з 5 років почнуть навчання в початкових класах. Однак в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет дав роз'яснення і повідомив, що на цей момент не обговорюється питання про обов'язкову освіту дітей з 5 років.

"Бачу, що в суспільстві та експертному середовищі триває активне обговорення питання організації 12-річного навчання в школах України. До цього приєдналися дитячі психологи, педагоги, ряд політиків та представники ЗМІ", - написав Шкарлет на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що середня освіта в Україні має відповідати кращим практикам світу і воно має стати комфортною, цікавою та результативною для учнів.

"Згоден, що діти у 5-річному віці та діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу повинні бути також абсолютно різні підходи. Мова не йде про те, що діти в 5 років повинні сісти за парти на 35 хвилин уроку. Зате обговорюються нові форми отримання знань та набуття компетенцій з подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", - дав роз'яснення в. о. міністра.

Він додав, що практика навчання дітей в школах існує в багатьох країнах світу – у США, Великобританії, Нідерландах.

"Нам же потрібно врахувати особливості української школи. Сподіваюся на плідне обговорення. Процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, але точно не буде одностороннім. Адже пріоритет Міністерства - інтереси дітей", - резюмував Шкарлет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Шкарлет висловився про 12 років навчаннях в українських школах.

А також розповідали про те, що в Кабміні уточнили правила роботи школи та дитячих садків під час карантину в листопаді.