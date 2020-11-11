Про відмову від 12-річної шкільної освіти не мовиться, - Шкарлет

Фото: Сергій Шкарлет (t.me/SerhiyShkarlet/54)

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет запевнив, що про скасування 12-річної шкільної освіти не мовиться. Він називає це "загальноєвропейською тенденцією".

Про це в.о. міністра написав у своєму Telegram.

Він запевняє, що немає нічого страшного в тому, що діти закінчуватимуть школу у 18 - 19 років.

"Наприклад, у деяких федеральних землях Німеччини дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 року навчання: 12 років школи й 3,5 року бакалаврату", - розповів Шкарлет.

Загалом очільник Міносвіти вважає, що ефективну систему освіти для дітей, батьків і педагогів будуть будувати саме на базі 12-річної школи.

"Дискусія відкрита. І допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме", - підсумував Шкарлет.

Раніше у Міністерстві освіти та науки пояснили, як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання і зазначили, що всі оцінки будуть вноситися в журнали та свідоцтва школярів.

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