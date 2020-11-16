В школу с 5 лет? В МОН дали разъяснение по поводу инициативы

В МОН дали объяснение по поводу обучения детей с 5 лет (Фото: pixabay.com)

И. о. министра образования и науки успокоил родителей по поводу обучения с 5 лет

В Украине активно обсуждают инициативу Министерства образования и науки о 12-летнем обучении в школах. Также обговаривается вариант того, что дети с 5 лет начнут обучение в начальных классах. Однако и. о. министра образования Сергей Шкарлет дал разъяснение и сообщил, что на данный момент не обсуждается вопрос об обязательном образовании детей с 5 лет.

"Вижу, что в обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения в школах Украины. К этому присоединились детские психологи, педагоги, ряд политиков и представители СМИ", - написал Шкарлет на своей странице в Telegram.

Он отметил, что среднее образование в Украине должно отвечать лучшим практикам мира и оно должно стать комфортным, интересным и результативным для учеников.

"Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - дал разъяснение и. о. министра.

Он добавил, что практика обучения детей в школах существует во многих странах мира – в США, Великобритании, Нидерландах.

"Нам же нужно учесть особенности украинской школы. Надеюсь на плодотворное обсуждение. Процесс обработки предложений едва ли будет быстрым, но точно не будет односторонним. Ведь главный приоритет Министерства - интересы детей", - резюмировал Шкарлет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Шкарлет высказался о 12 лет обучениях в украинских школах.

А также рассказывали о том, что в Кабмине уточнили правила работы школы и детских садов во время карантина в ноябре.