ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області сталася пожежа в школі

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 09:16
В Івано-Франківській області сталася пожежа в школі
Фото: пожежа у школі (dsns.gov.ua)

Внаслідок інциденту потерпілих немає

Вранці 21 лютого в селі Сілець Івано-Франківської області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інформація про пожежу в школі надійшла о 7:19, на місце події негайно було направлено підрозділи. На місці події рятувальники встановили, що вогнем охоплено перекриття школи між другим та горищним поверхами.

Зазначається, що близько 7:45 пожежу в школі було локалізовано. Постраждалих в результаті надзвичайної події не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гаїті сталася пожежа в несанкціонованому дитячому будинку. В результаті пожежі загинули 15 дітей. Дітей можна було врятувати, але для цього в пожежників не було необхідного обладнання.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Пенсильванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому садку. В результаті пожежі загинуло 5 дітей, ще одна дитина потрапила у лікарню з опіками.

Крім того, в Алжирі в результаті пожежі в пологовому будинку загинули 8 новонароджених, понад 70 осіб було евакуйовано. Міністр охорони здоров'я Алжиру усунув управителя лікарнею та директора охорони здоров'я в провінції Ель-Уед.

У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі У Хмельницькому горіла багатоповерхівка, пройшла масова евакуація
Новини України пожежашколаІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся