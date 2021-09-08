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Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки

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Львів, Середа 08 вересня 2021 14:42
Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки Колаж РБК-Україна: Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки
Автор: Світлана Мащенко

12-річна Валерія Насонова, що мешкає в місті Бадалони (Іспанія), пожертвувала своїм волоссям заради шестирічної Златослави Буняк зі Львівщини, якій діагностували онкологічне захворювання.

Про це повідомила волонтерка Уляна Флишко.

Валерія теж родом зі Львова, дівчинка сама зголосилася допомогти маленькій землячці. Злата зараз проходить складне лікування після діагнозу остеосаркома лівої стегнової кістки. Вона потребує допомоги на дороговартісне лікування, а ще дівчинка втратила все своє волосся через курс хіміотерапії.

"Мені зателефонувала знайома волонтерка з Іспанії і розповіла, що в неї є дівчинка Валерія Насонова, яка захотіла обрізати своє довге волосся і передати його в Україну для дівчинки, яка хворіє онкологічною недугою і потребує перуки на час лікування", - розповіла волонтерка.

Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янкиШколярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки

Фото: Валерія Насонова і Златослава Буняк (facebook.com/Уляна Флишко)

Після того як Уляна Флишко опублікувала свій пост, знайшлися й дві майстрині - Любов Возняк і Діана Гайворонюк, які зголосилися виготовити перуку для дівчинки.

"Окремо закликаю людей підтримати батьків Златославочки та переказати кошти, такі необхідні на порятунок дівчинки!" - пише волонтерка.

Реквізити мами дівчинки Буняк Христини: 5168755460843606

Раніше ми писали, що другокласниця з Шепетівки пожертвувала своїм волоссям заради порятунку онкохворої дівчинки.

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