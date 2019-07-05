Школярок змусили стрибати і кричати у підтримку скандального нардепа (відео)

Напередодні позачергових виборів у Верховну Раду то й справа спалахують нові скандали. Так, нещодавно у мережі з'явилося відео, в якому школярки з Обухова Київської області влаштували флешмоб у підтримку скандального нардепа і кандидата Ігоря Мосійчука. Відеоролик був опублікований на Facebook-сторінці пабліка Київ Оперативний.

На відео група з семи старшокласниць, стрибає, плескає у долоні, вигукує, а дівчина з рупором скандує і кричить "Мосійчук - ти наш кандидат. Мося - ми за тебе, ти - наш кандидат. Ігор, Ігор, ми за тебе".

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ігор Мосійчук потрапив у гучний скандал - він прийшов на ефір у нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

"Цей чудовий танець нам прислали з міста Обухова. Кажуть, що таким чином там агітують за кандидата у народні депутати Ігоря Мосійчука в окрузі # 94. Як вам поєднання дітей і політики?" - сказано в описі відео.

Вибори в Раду 2019 - школярки стрибали за Мосійчука (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що користувачів мережі повеселив такий нестандартний спосіб політагітації з використанням дівчаток-підлітків. Вони залишають безліч коментарів під відеороликом.

Попит породжує пропозицію. Народ шоу любить, а розмовляти з людьми марно. Тому "будуть танці".

Кожен заробляє, як може.

Вибори в Раду 2019 - школярки стрибали за Мосійчука (скрін: facebook.com)

Скільки він заплатив за цей цирк?

Убогість розуму і фантазії.

Який кандидат, такі і агітатори.

Вибори в Раду 2019 - школярки стрибали за Мосійчука (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно один з кандидатів в народні депутати оскандалився заявою з обіцянкою привезти в Ізмаїл Ілона Маска і Арнольда Шварценеггера.

Раніше повідомлялося, що представників "Оппоблоку" обсипали борошном біля будівлі суду в Краматорську, де проходило судове засідання з приводу скандальних білбордів кандидата в нардепи Юрія Солода, в яких він закликав "відновити відносини з Росією".

До слова, на вибори до Верховної Ради зібрався ще один представник шоу-бізнесу - Іво Бобул. Політичні амбіції 66-річного співака тут же підірвали мережу жартами і фотожабами.