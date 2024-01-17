В школе под Киевом ребенка сбросили с высоты, а директор "умывает руки": детали скандала и видео

Детали инцидента в школе

Мать потерпевшего Даниэля утверждает, что директор и медсестра гимназии №1 в Василькове пытались скрыть и уменьшить факт происшествия.

Все произошло 15 ноября 2023 на перерыве напротив окон вышеупомянутой школы. Директором учебного заведения является Бабало Елена Викторовна.

По словам мамы ученика, 15 ноября в 09.30 утра ей позвонила классный руководитель сына и сообщила, что он на перемене бегал с ребятами во дворе школы и упал возле ступенек, поэтому медсестра обрабатывает раны и еще у Даниэля отек на руке.

Скорую помощь ребенку не вызвали

"Никто не сообщил, что мой сын упал с высоты. Хотя дети, которые были свидетелями этого случая, все сказали работникам школы. Классный руководитель отметила, что в таком состоянии Даниэль не сможет учиться. На что я ответила, что приду сейчас в школу и спросила о состоянии сына, а именно, нужно ли ему в больницу. Медсестра гимназии ответила - "желательно", - написала мама Даниэля Юлия.

В таком состоянии был Даниэль в гимназии (facebook.com/juliia.khanzeruk)

Скорую помощь работники гимназии не вызвали. Когда мама мальчика пришла в учебное заведение - у нее был шок.

"Мой сын сидел в холле гимназии, лицо, руки и одежда были в крови (мне сказали, что было кровотечение из носа и ее остановили), присутствовал отек и ссадины на лице, содрали колено и перебинтована рука, которая была согнута в неестественной форме. Сын ничего не мог объяснить случившееся, взгляд был размыт, задержка в ответе на мои вопросы, такое ощущение, что он сейчас отключится, очень сильно болела рука", - рассказала она.

Женщина забрала сына и уехала с ним в поликлинику Василькова, где его осмотрел врач. Даниэль очень хотел спать, почти отключался, отметила Юлия.

Семейный врач, увидев Даниэля сказала, что у него перелом руки и скорее всего сотрясение мозга.

Уже тогда в поликлинике сын сказал ей, что его толкнул одноклассник с высоты, хотя конфликта между детьми не было.

Впоследствии в больнице города Боярка врачи подтвердили ребенку диагноз - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, ушибы лица и носа, закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением.

В этот же день 15 ноября Даниэлю сделали закрытую репозицию перелома (операцию) под общим обезболиванием.

"Сначала врач хотел ставить пластины в руку, обошлись без них, но теперь нужно быть некоторое время очень аккуратным с рукой!" - отметила Юлия.

Ребенок после травмы лечился у невролога и травматолога, а гипс был наложен на 6 недель.

Позиция директора школы

По словам Юлии, во время визита Юлии в гимназию 22 ноября директор Бабало А.В. вела себя непрофессионально, прикрывая себя и других работников.

Она сообщила, что они не несут никакой ответственности за этот случай, обосновывая случайностью и тем, что это произошло не на территории школы.

На вопрос, кто был дежурным во школьном дворе 15 ноября, директор ответила: "Ну по графику надо посмотреть".

Оказалось, что дежурным был учитель физкультуры Денисенко Андрей Николаевич. В гимназии говорят, что виновных нет и не желают нести ответственности.

Мама пострадавшего ученика возмущена тем, что ее муж защищает Украину в ВСУ, а для ее сына защиты в школе нет.