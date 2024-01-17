В школі під Києвом дитину скинули з висоти, а директор "умиває руки": деталі скандалу та відео

Деталі інциденту в школі

Мати потерпілого Даніеля стверджує, що директорка та медсестра гімназії №1 у Василькові намагалися приховати та зменшити факт пригоди.

Все сталося 15 листопада 2023 року на перерві навпроти вікон вищезазначеної школи. Директором навчального закладу є Бабало Олена Вікторівна.

За словами мами учня, 15 листопада о 09.30 ранку їй зателефонувала класний керівник сина та повідомила, що він на перерві бігав з хлопцями на подвірʼї школи і впав біля сходинок, тож медсестра йому обробляє рани і ще в Даніеля набряк на руці.

Швидку допомогу дитині не викликали

"Ніхто не повідомив, що мій син впав з висоти. Хоча діти, які були свідками цього випадку, все сказали працівникам школи. Класний керівник зазначила, що в такому стані Даніель мабуть не зможе навчатися. На що я відповіла, що прийду зараз в школу і запитала про стан сина, а саме, чи треба йому в лікарню. Медсестра гімназії відповіла – "бажано"", - написала мама Даніеля Юлія.

В такому стані був Даніель у гімназії (facebook.com/juliia.khanzeruk)

Швидку допомогу працівники гімназії не викликали. Коли мама хлопчика прийшла до учбового закладу - у неї був шок.

"Мій син сидів в холі гімназії, обличчя, руки та одяг були в крові (мені сказали, що була кровотеча з носа і її зупинили), був присутній набряк та садна на обличчі, здерте коліно і перебинтована рука, яка була зігнута в не природній формі. Син нічого не міг пояснити що сталося, погляд був розмитий, затримка у відповіді на мої питання, таке відчуття, що він зараз відключиться, дуже сильно боліла рука", - розказала вона.

Жінка забрала сина та поїхала з ним до поліклініки Василькова, де його оглянув лікар. Даніель дуже хотів спати, майже відключався, зазначила Юлія.

Сімейний лікар, побачивши Даніеля сказала, що у нього перелом руки і більш за все струс мозку.

Вже тоді в поліклініці син їй сказав, що його штовхнув однокласник з висоти, хоча конфлікту між дітьми не було. Згодом в лікарні міста Боярка лікарі підтвердили дитині діагноз - ЗЧМТ, струс головного мозку, забій спинки носа, забійні садна обличчя та носа, закритий перелом обох кісток лівого передпліччя зі зміщенням.

В цей же день 15 листопада Даніелю зробили закриту репозицію перелому (операцію) під загальним знеболенням.

"Спочатку лікар хотів ставити пластини в руку, обійшлися без них, але тепер треба бути деякий час дуже обережним з рукою!" - зазначила мама.

Дитина після травми лікувалася у невролога ну і травматолога, а гіпс було накладено на 6 тижнів.

Позиція директора школи

За словами Юлії, під час її візиту Юлії до гімназії 22 листопада директор Бабало О.В. поводила себе неналежним чином, прикриваючи себе та інших працівників.

Вона повідомила, що вони не несуть ніякої відповідальності за цей випадок, обґрунтовуючи випадковістю і тим, що це відбулося не на території школи.

На питання, хто був черговим на шкільному подвірʼї 15 листопада, директор відповіла: "Ну по графіку треба подивитися".

Виявилося, що черговим був вчитель фізкультури Денисенко Андрій Миколайович. В гімназії стверджують, що винних немає і не хочуть нести відповідальності.

Мама постраждалого учня обурена, що її чоловік захищає Україну у ЗСУ, а для її сина захисту у школі немає.