Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони

Випускники ще здають зовнішню незалежну атестацію в Україні, яка триватиме до 15 червня. Проте вже зараз вони планують випускні вечори та чекають отримання атестатів і дипломів.

Як українські школярі прощатимуться з навчальними закладами та в якому форматі можна буде провести випускні у 2021 – читайте в нашому матеріалі нижче.

Коли пройдуть випускні в школах

У 2021 році обмежень по датах проведення випускних вечорів не вводили, і кожна школа може запланувати захід на свій розсуд. Це пов'язано з тим, що після вимушених карантинів у деяких містах продовжили навчання на червень. Також дата випускних залежить від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

На цей момент майже всі області України знаходяться в жовтій зоні, а це означає, що випускні проводити можна. Хоча і з деякими обмеженнями.

Школи орієнтуються на дати закінчення ЗНО і планують провести видачу дипломів та атестатів після 20 червня. Випускні орієнтовно планують провести в період з 20 червня по 3 липня.

Які будуть обмеження на випускних

В Україні продовжено адаптивний карантин і тому обмеження на масові заходи все ж є. Заборони на проведення випускних - немає. У більшості міст просять проводити вечірки в межах одного класу і без глядачів. У деяких школах заборонили присутність батьків, а масові заходи рекомендують провести на свіжому повітрі.

Через цю ситуацію багато випускників розглядають варіанти без стандартних вечірок в ресторанах або кафе. Найпопулярнішими у 2021 році виявилися пікніки на природі, спільні поїздки в інше місто або навіть в іншу країну, а також колективні екскурсії, сплави по річках.

Офіційну частину з привітаннями можна провести онлайн або організувати невеликий захід на вулиці з невеликою кількістю учасників і обмеженим за часом.

Як проведуть випускні в Києві

Як розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в коментарі для Укрінформ, у Києві планується провести вручення атестатів у школах, але з дотриманням карантинних обмежень.

"По можливості, це буде відбуватися на вулиці, якщо дозволить погода, а всі інші святкування — це відповідальність батьків. Якщо заходи будуть проводитися, то це не повинно відбуватися в навчальних закладах", - сказала Старостенко.

Мер Києва додав, що заходи можуть відбутися, але при дотриманні карантинних правил – не в приміщеннях, соціальна дистанція, масочний режим і відсутність батьків і глядачів.

В інших регіонах України школам рекомендують утриматися від масових заходів, але не забороняють їх проводити – на розсуд батьків.