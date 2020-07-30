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Як працюватимуть школи з 1 вересня: соціальна дистанція та уроки на повітрі

Четвер 30 липня 2020 09:09
Як працюватимуть школи з 1 вересня: соціальна дистанція та уроки на повітрі
З 1 вересня діти підуть до школи (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня

1 вересня в Україні не за горами, а питання організації навчання хвилює багатьох батьків. У Міністерстві освіти порадували батьків, що в школи підуть практично всі учні, крім тих, хто знаходиться у "червоних зонах". Там буде організовано дистанційний процес навчання.

На території регіонів з "помаранчевим" рівнем небезпеки буде заборонено відвідувати навчальні заклади в групах понад 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Як повідомляє "Слово і діло", переважна більшість дітей 1 вересня традиційно підуть в навчальні заклади.

"Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес відбувався, як і раніше, у класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми та роз'яснення щодо можливих дій і рішень в умовах адаптивного карантину", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Єдиний момент - МОН поки не вирішило, чи діти будуть носити маски в школах.

Зміни в школах з 1 вересня

  • дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (при певних умовах);
  • скасування масових заходів та екскурсій;
  • проведення зборів педагогічних колективів у дистанційній формі;
  • запобігання скупчення великої кількості людей;
  • розмежування потоків школярів в залежності від їх віку;
  • проведення окремих видів занять на свіжому повітрі.

Вже відомо, що молодші класи не будуть навчатись дистанційно. Учням з хронічними захворюваннями рекомендується перейти на дистанційне навчання.

Як працюватимуть школи з 1 вересня: соціальна дистанція та уроки на повітріЯк будуть працювати школи з 1 вересня (фото: ru.slovoidilo.ua)

Як ми раніше повідомляли, українцям зробили важливу заяву про роботу шкіл 1 вересня.

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