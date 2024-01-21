Россияне распространяют новый фейк о митингах в Украине: что придумала пропаганда

Российская пропаганда придумала новый фейк. Оккупанты распространяют информацию, что якобы митинги в Украине разрешили разгонять жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что якобы полиции в Украине в условиях "социальной напряженности" разрешили использовать для разгона любых митингов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ.

Как доказательство в сети распространяют фото приказа, который якобы подписал глава Министерства внутренних дел.

Центр противодействия дезинформации со ссылкой на спикера МВД Марьяну Реву сообщает, что так называемый приказ является фейковым, как и его содержание.

Документ не отвечает требованиям официального делопроизводства. Все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе "О Национальной полиции" ст. 45 "Применение специальных средств".

Фейки россиян

Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.