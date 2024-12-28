В кожаном тренче и трендовой обуви: жена Усика продемонстрировала стильный образ на каждый день

Для повседневного лука Екатерина выбрала кожаный плащ красного оттенка необычного кроя с ассиметричным воротником. Акцентной деталью стал длинный ремень из такого же материала, с помощью которого Екатерина Усик подчеркнула линию талии.

Образ жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Свой образ она дополнила черной юбкой, трендовыми туфлями-лодочками с узким носком, а также кожаной сумкой.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

С чем еще можно носить красный кожаный тренч

Стиль кэжуал

Тренч: свободный фасон, длина до колена.

Нижняя часть: джинсы с высокой талией, например, прямые джинсы или mom jeans.

Обувь: белые кроссовки или ботинки на низком ходу.

Топ: простой черный свитер или футболка.

Аксессуары: сумка через плечо, большие очки, цепочки.

Бохо-шик

Тренч: удлиненный, свободный фасон, из мягкой кожи с бахромой или винтажными элементами.

Нижняя часть: свободные джинсы или юбка в стиле бохо.

Обувь: кожаные сапоги или сандалии на низком ходу.

Топ: длинная туника с этническим принтом или блуза с вышивкой.

Аксессуары: многослойные украшения, сумка через плечо.

Минималистичный стиль

Тренч: классический красный тренч, который привлекает внимание своей яркостью и лаконичным силуэтом.

Нижняя часть: черные или белые брюки, которые создают спокойный контраст с ярким тренчем.

Обувь: минималистичные туфли или ботильоны.

Топ: простая белая футболка или свитер.

Аксессуары: простая сумка, минималистичные украшения.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)