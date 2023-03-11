Вредные привычки женщины, мешающие ей встретить свою любовь

Кому-то удается встретить свою любовь еще за школьной партой и прожить "долго и счастливо", а кого-то ждут сплошные неудачи на любовном фронте. Пока вы вздыхаете за тем, что жизнь проходит, а любовь не приходит, всему виной могут быть элементарные "вредные привычки".

Вы продолжаете жить прошлыми отношениями

Вы интересуетесь бывшим - как он там и нашел ли уже кого-то, следите за его соцсетями или даже за страницей его вероятной пассии. На самом деле вы соперничаете с ним, кто скорее станет счастливым и найдет себе пару.

Или же другая ситуация - предварительный разрыв был болезненным и вы страдаете, замкнулись и ведете себя очень осторожно по отношению к противоположному полу.

Вы мечтаете встретить идеал

В голове у вас портрет идеального партнера, и вам нужен только такой. Но такие фантазии лишь снижают вероятность в кого-то влюбиться.

Некоторые типажи "идеального партнера" настолько редко встречаются в жизни, что избирательность может оставить вас в одиночестве.

Вы боитесь риска и изменений

Чтобы дать себе шанс встретить свою любовь и открыться новым отношениям, лучше всего поменять хоть что-то в своей жизни - ходить по другим маршрутам, найти новое хобби и неожиданно оказаться в месте, где никогда еще не были, сменить окружение. Там есть возможность не только познакомиться с новыми людьми, но и найти будущего партнера.

Вы привыкли делать поспешные выводы

Иногда именно случайный встречный может стать любовью всей жизни, но из-за своей категоричности вы нередко отказываетесь от знакомства.

Иногда стоит проявить интерес к человеку, который отважился подойти или написать первым. Необязательно сразу же бежать под венец или прыгать в постель, можно просто попытаться немного узнать собеседника.

Вы зациклились

Навязчивое желание влюбиться только мешает. В этом случае не стоит сравнивать себя с подругами, что уже в отношениях или в счастливом браке.

Гораздо лучше заглянуть вглубь себя и попытаться понять, точно ли вам хочется отношений и не пытаетесь ли вы с помощью отношений убежать от себя или угодить социальным меркам.