Шкарлет розкрив деталі про навчальний рік 2022/23: що треба знати
В Україні йде підготовка закладів освіти до початку 2022/23 навчального року, а саме створення безпечних умов перебування дітей, учнів, студентів і працівників у них з урахуванням збройної агресії РФ.
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
Він перерахував вжиті МОН заходи з підготовки дитячих садочків, шкіл, закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти до початку нового навчального року.
Шкарлет відмітив, що головним завданням є створити максимально безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу.
Що потрібно для початку навчального року восени
За словами міністра, центральні і місцеві органи виконавчої влади разом із закладами освіти організовують заходи щодо:
- обов’язкової перевірки закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухових предметів фахівцями ДСНС;
- готовності локальних та об’єктових систем оповіщення (сирен);
- приведення евакуаційних шляхів у відповідність до норм законодавства;
- приведення у готовність наявного фонду захисних споруд цивільного захисту та створення нових;
- дообладнання споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів або облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд в кожному закладі освіти з урахуванням забезпечення укриття 100% учасників освітнього процесу;
- створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних засобів у закладах освіти;
- проведення тренувань про оголошення сигналу "Повітряна тривога".
"Попри продовження воєнного стану в Україні, кожен з нас докладає максимум зусиль, аби розпочати новий навчальний рік у звичному форматі, а найголовніше - безпечно. З кожним днем ми все ближче до перемоги!" - додав Шкарлет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів.
Ми також писали, що українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн.