Шкарлет розкрив деталі про навчальний рік 2022/23: що треба знати

В Україні йде підготовка закладів освіти до початку 2022/23 навчального року, а саме створення безпечних умов перебування дітей, учнів, студентів і працівників у них з урахуванням збройної агресії РФ.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Він перерахував вжиті МОН заходи з підготовки дитячих садочків, шкіл, закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти до початку нового навчального року.

Шкарлет відмітив, що головним завданням є створити максимально безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу.

Що потрібно для початку навчального року восени

За словами міністра, центральні і місцеві органи виконавчої влади разом із закладами освіти організовують заходи щодо:

обов’язкової перевірки закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухових предметів фахівцями ДСНС;

готовності локальних та об’єктових систем оповіщення (сирен);

приведення евакуаційних шляхів у відповідність до норм законодавства;

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд цивільного захисту та створення нових;

дообладнання споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів або облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд в кожному закладі освіти з урахуванням забезпечення укриття 100% учасників освітнього процесу;

створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних засобів у закладах освіти;

проведення тренувань про оголошення сигналу "Повітряна тривога".

"Попри продовження воєнного стану в Україні, кожен з нас докладає максимум зусиль, аби розпочати новий навчальний рік у звичному форматі, а найголовніше - безпечно. З кожним днем ми все ближче до перемоги!" - додав Шкарлет.