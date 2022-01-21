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У шафі катастрофічно не вистачає місця? Ці лайфхаки допоможуть швидко розібратися з речами

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 18:20
У шафі катастрофічно не вистачає місця? Ці лайфхаки допоможуть швидко розібратися з речами Фото: Як швидко звільнити місце для речей в шафі (unsplash.сом)
Автор: Анна Шиканова

З проблемою нестачі місця в шафі для одягу стикаються практично всі. У когось речей занадто багато і не рятують навіть великі шафи-купе. А у когось квартира невелика і поставити містку шафа для одягу просто нікуди.

Але є кілька хитрощів, які допоможуть вам швидко і легко звільнити вільне місце в шафі. Про це пише Meta.

Багаторівневі плічка

У таких вішалок кілька рівнів і додаткові гачки. Це допоможе вам розвісити на плічка значно більше одягу та оптимізувати той, який повинен в шафі саме висіти.

Вакуумні пакети

Сезонні речі потрібно випрати та упакувати в вакуумні пакети. Так вони будуть займати набагато менше місця і позбавить одяг від псування і пилу.

Правильно розділяйте речі

Поставте на полиці з одягом спеціальні роздільники. Їм можна купити в господарських магазинах або змайструвати самостійно. Вони допоможуть збільшити вільне місце в шафі та утримувати одяг в порядку.

Маленькі речі зберігайте окремо

Шкарпетки, спідню білизну, колготи – все це зберігайте окремо. Оптимально - у висувних ящиках або органайзерах. Можна використовувати спеціальні коробки, які допоможуть розділити речі за зручними категоріями та тримати їх в порядку.

Взуття в кишеньках

Використовуйте настінні органайзери з пластиковими кишеньками – це дозволить заощадити багато місця для взуття. Вони займають зовсім мало місця і повісити їх можна всередині шафи або зовні, в передпокої.

У таких органайзерах можна зберігати ремені, хустки та шарфи – всередині шафи. І вони стануть відмінною заміною для громіздких пакетів і коробок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна залишати вологі речі в пральній машинці.

А також розповідали про те, що експерт дала поради про компактне розміщення речей у шафі.

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