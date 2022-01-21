У шафі катастрофічно не вистачає місця? Ці лайфхаки допоможуть швидко розібратися з речами
З проблемою нестачі місця в шафі для одягу стикаються практично всі. У когось речей занадто багато і не рятують навіть великі шафи-купе. А у когось квартира невелика і поставити містку шафа для одягу просто нікуди.
Але є кілька хитрощів, які допоможуть вам швидко і легко звільнити вільне місце в шафі. Про це пише Meta.
Багаторівневі плічка
У таких вішалок кілька рівнів і додаткові гачки. Це допоможе вам розвісити на плічка значно більше одягу та оптимізувати той, який повинен в шафі саме висіти.
Вакуумні пакети
Сезонні речі потрібно випрати та упакувати в вакуумні пакети. Так вони будуть займати набагато менше місця і позбавить одяг від псування і пилу.
Правильно розділяйте речі
Поставте на полиці з одягом спеціальні роздільники. Їм можна купити в господарських магазинах або змайструвати самостійно. Вони допоможуть збільшити вільне місце в шафі та утримувати одяг в порядку.
Маленькі речі зберігайте окремо
Шкарпетки, спідню білизну, колготи – все це зберігайте окремо. Оптимально - у висувних ящиках або органайзерах. Можна використовувати спеціальні коробки, які допоможуть розділити речі за зручними категоріями та тримати їх в порядку.
Взуття в кишеньках
Використовуйте настінні органайзери з пластиковими кишеньками – це дозволить заощадити багато місця для взуття. Вони займають зовсім мало місця і повісити їх можна всередині шафи або зовні, в передпокої.
У таких органайзерах можна зберігати ремені, хустки та шарфи – всередині шафи. І вони стануть відмінною заміною для громіздких пакетів і коробок.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна залишати вологі речі в пральній машинці.
А також розповідали про те, що експерт дала поради про компактне розміщення речей у шафі.