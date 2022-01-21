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В шкафу катастрофически не хватает места? Эти лайфхаки помогут быстро разобраться с вещами

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 18:20
В шкафу катастрофически не хватает места? Эти лайфхаки помогут быстро разобраться с вещами Фото: Как быстро освободить место для вещей в шкафу (unsplash.сom)
Автор: Анна Шиканова

С проблемой нехватки места в шкафу для одежды сталкиваются практически все. У кого-то вещей слишком много и не спасают даже большие шкафы-купе. А у кого-то квартира небольшая и поставить вместительный шкаф для одежды просто некуда.

Но есть несколько хитростей, которые помогут вам быстро и легко освободить свободное место в шкафу. Об этом пишет Meta.

Многоуровневые плечики

У таких вешалок несколько уровней и дополнительные крючки. Это поможет вам развесить на плечики значительно больше одежды и оптимизировать ту, которая должна в шкафу именно висеть.

Вакуумные пакеты

Сезонные вещи нужно постирать и упаковать в вакуумные пакеты. Так они будут занимать намного меньше места и избавит одежду от порчи и пыли.

Правильно разделяйте вещи

Поставьте на полки с одеждой специальные разделители. Им можно купить в хозяйственных магазинах или смастерить самостоятельно. Они помогут увеличить свободное место в шкафу и содержать одежду в порядке.

Маленькие вещи храните отдельно

Носки, нижнее белье, колготы – все это храните отдельно. Оптимально – в выдвижных ящиках или органайзерах. Можно использовать специальные коробки, которые помогут разделить вещи по удобным категориям и держать их в порядке.

Обувь в кармашках

Используйте настенные органайзеры с пластиковыми кармашками – это позволит сэкономить много места для обуви. Они занимают совсем мало места и повесить их можно внутри шкафа или снаружи, в прихожей.

В таких органайзерах можно хранить ремни, платки и шарфы – внутри шкафа. И они станут отличной заменой для громоздких пакетов и коробок.

Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя оставлять влажные вещи в стиральной машинке.

А также рассказывали о том, что эксперт дала советы о компактном размещении вещей в шкафу.

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