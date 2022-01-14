Чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині: наслідки можуть бути плачевні

Практично у кожного з нас є така історія в житті, де ми закинули речі в пральну машину і забули їх витягнути після закінчення циклу. І вологий одяг пролежав там як мінімум одну ніч.

Чому цього робити не можна і до яких сумних наслідків це може призвести, розповіли в Meta.

На перший погляд, така ситуація здається невинною дрібницею. Але насправді залишати мокрі речі в пральній машині надовго дуже небезпечно.

Білизну потрібно розвішувати практично відразу після прання і не залишати її на тривалий час в барабані пральної машини.

Звичка залишати білизну в машинці надовго може істотно скоротити термін її експлуатації.

Якщо мокрі речі пролежали в пральній машині довго, то на барабані швидко утворюються цвіль і бактерії. І він буде постійно вологим.

Ці фактори призводять до того, що пральна машина починає частіше ламатися і ви будете витрачати набагато більше коштів на ремонт техніки.

Крім того, буквально за одну ніч може з'явитися неприємний запах з барабана, який вивести потім буде дуже складно.

Що робити, якщо ви забули прання на ніч в машинці