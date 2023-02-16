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В шесть лет весил 15 кг: украинские врачи спасают мальчика с тяжелой формой рака

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Львов, Четверг 16 февраля 2023 10:26
В шесть лет весил 15 кг: украинские врачи спасают мальчика с тяжелой формой рака Врачи спасают мальчика с агрессивной формой рака (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове лечат мальчика с тяжелой формой рака, который пережил оккупацию. В 6 лет мальчик весил всего 15 кг.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

В каком состоянии ребенок

Сейчас Максиму только шесть и ему приходится бороться со страшным недугом - опухолью грудной полости, распространившейся по всему организму ребенка.

Два года назад мальчик пожаловался на боль в животе и стал блевать. Родные сразу обратились за помощью к врачам в Новой Каховке и Херсоне.

После долгих обследований у него диагностировали нейробластому средостения - одну из самых распространенных и агрессивных опухолей среди тех, которые встречаются у детей в возрасте до пяти лет.

Старая Каховка, где проживает семья, и Херсон, где лечился мальчик, оккупировали российские войска. Поэтому бороться с болезнью стало еще труднее, ведь продолжались постоянные обстрелы, не было света и необходимых лекарств. В тот момент Максим получал сухую химиотерапию.

В шесть лет весил 15 кг: украинские врачи спасают мальчика с тяжелой формой ракаВо Львове мальчик борется с агрессивной формой рака (facebook.com/1tmolviv)

Однако состояние ребенка только ухудшалось. Врачи решили транспортировать Максима во Львов. Его привезли каретой скорой помощи месяц назад, когда он был в очень тяжелом состоянии и весил всего 15 кг.

Что ждет мальчика

По словам медиков, Максим был полностью парализован ниже грудной клетки. Также у него развилась двусторонняя пневмония и началось кровотечение. Метастазы распространились по всему организму ребенка: в голове, в костях поразили костный мозг.

Уже через несколько дней специалистам удалось стабилизировать состояние мальчика.

Мальчику переливали необходимые препараты крови и давали противогрибковые антибиотики, чтобы вылечить пневмонию.

Максим получил два курса химиотерапии, впереди - еще четыре. А позже - трансплантация костного мозга, потому что это - единственный шанс мальчика на жизнь.

Сейчас он уже набрал вес, стал чувствовать ноги и двигать ими.

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