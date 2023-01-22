"Не было кожи, виднелись кости": в Днепре раненая врач спасла девочку во время ракетного удара

Врач-неонатолог Светлана спасла девочку после попадания ракеты в жилой дом в Днепре. Она сама получила ранения, но вытащила малышку из-под обломков, положила ее в собственный автомобиль и помчалась в больницу.

Светлана в тот день вместе с мужем была дома. От гибели ее спасло просто чудо - взрывной волной ее отбросило в сторону.

"Я даже не услышала взрыв, я только услышала и увидела, что на меня летят окна, страшная взрывная волна, как меня отбросило из комнаты в коридор. Два подъезда обрушились, там страшное, что делалось, дым, буквально все горело, люди кричали", - вспоминает она.

Вместе с мужем они выскочили на улицу в чем были. У нее 36-летний медицинский опыт и она сразу же бросилась спасать раненых.

"Я детский врач и сразу увидела, что в метрах 20 от нашего подъезда лежит девочка. Я сразу ее узнала, она из нашего подъезда, зовут Мирослава", - рассказала Светлана.

Во время взрыва 9-летняя Мирослава была возле дома. Она вышла на прогулку с бабушкой, и та зашла в дом на минутку, где ее и застал взрыв. Женщина уцелела и сразу же бросилась на улицу искать внучку.

"Я бегала, кричала, все сыплется во двор к нам, ее нигде нет. Молодой человек, не знаю, как его зовут, я очень ему благодарна за первую помощь моей Мирославе. А потом прибежала Светлана Юрьевна и кричит, что надо заводить машину, поехали", - описала бабушка девочки ситуацию.

Состояние ребенка было очень тяжелое, ее ударило обломком плиты, была большая кровопотеря.

"У нее были рваные раны, там уже не было одежды, не было кожи, кости были видны. Когда люди кричат и детишки - это еще не самое страшное. Страшное - когда они уже не кричат", - добавила врач.

Автомобиль Светланы уже был без окон, с разбитой дверью, но завелся. Девочку в считанные минуты доставили в больницу и сразу взяли в операционную. Это тот случай, когда минуты реально спасли ребенку жизнь.

"Есть такое понятие "золотой час", если помощь оказана в этот период, то гораздо лучше прогноз", - подчеркивают медики.

У Мирославы сильно травмированы ножки, их врачи практически собирали по частям. Впереди девочке предстоит сложная реабилитация. Она сейчас одна из самых тяжелых в больнице. Медики надеются, что девочка сможет не только ходить, но и танцевать.

"Состояние ребенка намного лучше, она в сознании, в полном объеме питается", - добавляют врачи.

А родные девочки продолжают благодарить свою соседку, которая просто спасла жизнь Мирославе. Светлана говорит, что делала именно то, что и должна была в тот момент - спасала жизни.