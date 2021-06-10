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Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро

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Четвер 10 червня 2021 14:43
Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро Оля Полякова засвітилася в заміському будинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Оля Полякова крім квартири в центрі Києва володіє ще шикарною нерухомістю за межами столиці. Її особняк знаходиться в Київській області.

Його вона і засвітила в своїх чергових Instagram-stories.

Виконавиця продемонструвала на кадрах фешенебельну віллу, яка оформлена в стилі хай-тек в білих тонах. У будинку зроблені вікна в підлогу, з яких простягається чудовий вид на Дніпро.

Також біля особняка знаходиться катер. Судячи з усього, він теж є власністю суперблондинки. А ось зірковим гостем на шикарній віллі став співак Олег Винник. Полякова на відео показала, як чудово вони проводять час з сім'єю і знаменитим артистом.

Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро

Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на ДніпроОля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро

Відзначимо, що крім цього на території будинку зірки є власний басейн, клумби з квітами, теплиці, стайні і хлів для кіз.

Родзинкою особняка Полякова називає свою терасу і 100-метровий льох. Там знаходяться сири власного виробництва.

Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро

Будинок Полякової зроблений у світлих тонах (скріншот)

Відзначимо, що ремонт на заміській віллі закінчився на початку 2021 року, але тільки зараз артистка похвалилася тим, як змінився будинок.

Як ми раніше писали, Оля Полякова побудувала будинок на березі Дніпра і особняк показали з висоти пташиного польоту.

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