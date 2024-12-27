Шикарный дом и Рождество в Париже. Режиссер "Один дома" наконец-то сказал, кем работали Маккаллистеры

Режиссер культового фильма "Один дома" Крис Коламбус наконец-то ответил на вопрос, который давно не давал покоя поклонникам франшизы: чем занимались родители Маккаллистеров, чтобы позволить себе роскошный дом в Чикаго?

Крис отметил, что Кейт МакКаллистер, которую сыграла Кэтрин О'Хара, была "высококлассным модельером", о чем свидетельствуют манекены, которые можно увидеть в подвале дома семьи.

"У нас с продюсером Джоном Хьюзом (продюсером "Один дома", - прим.ред) был разговор на эту тему, и мы определились с профессиями", - признался Коламбус.

Кэтрин О'Хара (фото: Кинориум)

В то же время он отметил, что ситуация с Питером Маккаллистером, роль которого исполнил Джон Херд, была несколько более запутанной.

"Отец, судя по опыту самого Джона Хьюза, мог работать в рекламе. Но я не помню, чем точно он занимался", - рассказал постановщик.

Джон Херд (фото: Кинориум)

Он также опроверг распространенную среди фанатов теорию, что родители Кевина могли быть связаны с организованной преступностью, которая, по предположениям, и привлекла внимание грабителей Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дэниел Стерн) к их дому.

"Это не организованная преступность. Хотя в то время в Чикаго ее было много", - отметил Коламбус.

Грабители из "Один дома" (фото: Кинориум)

Режиссер также поделился историей, как возникла идея пригласить юного Калкина на знаковую роль Кевина МакКаллистера. Как он отметил, эта задумка принадлежала Хьюзу.

"Он спросил: "Не хочешь встретиться с Маколеем?" Я ответил: "Да, но я хотел бы познакомиться и со всеми остальными". В итоге я прослушал еще 300 детей. Колоссальная трата времени, потому что потом я снова встретил Маколея, и это было волшебно", - признался он.

Насколько богатой была семья из "Один дома"

The New York Times обратилась к экономистам и людям, связанным с фильмом, чтобы выяснить, как МакКаллистеры могли позволить себе свой роскошный дом.

В начале ленты один из грабителей, Гарри (Джо Пеши), рассказывает напарнику Марву (Дэниел Стерн), что дом Маккаллистеров является их главной целью из-за его расположения в престижном районе.

"Это он, Марв, настоящий серебряный тунец", - говорит Гарри, подчеркивая наличие в доме "премиальных вещей": видеомагнитофонов, стереосистем, ювелирных изделий и даже "ценных бумаг непонятного происхождения".

Дом из "Сам дома" (скриншот)

Сам дом является ключевой подсказкой о состоянии семьи Маккаллистеров. Realtor.com отмечает, что его прототип - реальный дом на Линкольн-авеню, 671, в пригороде Чикаго Виннетка. Этот район относится к самым дорогим в США. Просторное здание могло вместить не только Кевина с его четырьмя братьями и сестрами, но и целую группу гостей.

По оценкам экономистов Федерального резервного банка Чикаго, в 1990 году этот дом могли себе позволить только домохозяйства, которые входили в 1% самых богатых.

При условии, что Маккаллистеры тратили не более 30% дохода на жилье, их годовой доход должен был составлять около 305 000 долларов в 1990 году (примерно 665 000 долларов в 2022 году).