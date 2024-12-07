30 лет спустя: как изменилась мама Кевина из фильма "Один дома"

Уже прошло более 30 лет с момента выхода культовой рождественской комедии "Один дома". Среди ярких персонажей фильма - мама Кевина, которую сыграла талантливая актриса Кэтрин О'Хара.

Ее роль стала незабываемой для миллионов зрителей во всем мире. Как же изменилась звезда за это время и чем занимается теперь? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Фильм "Один дома" впервые появился на экранах в 1990 году! Он мгновенно стал культовым, сделав Маколея Калкина суперзвездой, как и многих других актеров ленты.

Кэтрин О'Хара прекрасно справилась с ролью матери Кевина, создав образ, который запомнился миллионам.

Эта роль стала для нее знаковой, и, как и в случае с Калкиным, принесла ей мировую славу.

Кэтрин О'Гара с Маколеем Калкиным (фото: Кинориум)

Однако, в отличие от ожиданий, О'Хара не смогла достичь уровня звезды класса А. После "Один дома" она так и не получила ролей, которые бы принесли ей подобный успех.

Несмотря на то что ее звезда не горит так ярко, как в молодости, Кэтрин продолжает активно сниматься, регулярно появляется на публичных мероприятиях и наслаждается жизнью.

Кэтрин О'Гара (фото: Википедия)

Она счастлива в своем первом и единственном браке с художником-постановщиком Бо Уэлшем. У супругов двое сыновей - Мэттью и Люк.

Сейчас О'Хари 68 лет, и она не пытается скрыть свой возраст. Актриса принимает естественные изменения, не прячет седину и не стремится к омолаживающим процедурам.

Кэтрин О'Гара (фото: Кинориум)

Ее уверенность и гармония с собой делают ее настоящим примером для подражания!