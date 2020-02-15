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Найпривабливіше місто України 2020: де проголосувати

STYLERЖиття    15.02.2020 - 09:18
Найпривабливіше місто України 2020: де проголосувати
Рейтинг міст України 2020 (колаж: РБК-Україна)

На рейтинг міст України 2020 може вплинути будь-який користувач мережі

В Україні стартувало голосування за найпривабливіше місто 2020. Рейтинг міст України складається на підставі відкритого голосування, участь в якому може взяти кожен. Голосування представлено на сайті всеукраїнського проєкту "Місто України. Національний вибір".

Рейтинг міст України організатори планують визначати за допомогою інтернет-користувачів. Поки топ-5 міст складають Мелітополь, Кам'янське, Кривий Ріг, Черкаси та Кременчук. Опитування можна пройти онлайн за цим посиланням. Щоб проголосувати попередня реєстрація не потрібна.

Найпривабливіше місто України 2020: де проголосувати

Топ-5 міст України 2020 (скріншот: mistoua.com.ua)

У рейтингу міст жителі країни мають право вибирати між найбільшими населеними пунктами, які відомі об'єктами культурної, історичної пам'яті. На сайті проєкту учасники голосування можуть ділитися цікавими враженнями про свої міста або населені пункти, які вони відвідували раніше.

В проєкті бере участь 51 місто України, в тому числі й ті, що залишилися на окупованих територіях: Донецьк, Луганськ, Єнакієве, Кришталевий, Керч, Євпаторія та інші.

Найпривабливіше місто України 2020: де проголосувати

Рейтинг міст України 2020 (скріншот: mistoua.com.ua)

Результати голосування будуть опубліковані після 30 грудня 2020. Голосування у цей день буде можливим до 13:00 за київським часом.

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