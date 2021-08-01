Шевченко залишає посаду головного тренера: яскраві емоції під час ігор збірної України

Андрій Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. Під його керівництвом збірна потрапила на Євро 2020 і змогла дійти до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

Емоції Андрія Шевченка під час ігор збірної України (відео: YouTube)

Шевченко - один з найуспішніших футболістів в історії України. Він володар "Золотого м'яча" 2004 року. Двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі - чемпіонату Італії.

Український спортсмен став другим нападником в історії "Мілана" і найкращим бомбардиром в історії міланського дербі. Крім того, Шевченко 6 разів визнавався кращим футболістом України.

Про завершення спортивної кар'єри він оголосив у 2012 році. Тоді ж ФФУ запропонувала йому вакантне місце головного тренера збірної України. Але він відмовився і у 2013 році пішов на тренерські курси, які закінчив у 2015 році.

У лютому 2016 року Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, у складі якого брав участь у Євро 2016. У липні 2016 роки він став головним тренером збірної України.