У Шереметьєво сталася нова НП з Sukhoi Superjet: всі деталі і фото

У Росії сталася НП з Sukhoi Superjet (фото: airliners.net)

Пасажири російського літака Sukhoi Superjet-100 не змогли дістатися до місця призначення

У Росії сталася чергова НП з російським горезвісним літаком Sukhoi Superjet-100 авіакомпанії "Аерофлот". Про це пише Telegram-канал Baza.

Нагадаємо, у травні 2019 року через аварійну посадку лайнера цієї ж компанії в Шереметьєво загинула 41 людина.

Повідомляється, що "Суперджету" довелося розвернутися назад відразу ж після зльоту через серйозну поломку. У лайнера в повітрі відірвалася обшивка одного з двигунів.

В Росії сталася НП з Sukhoi Superjet (фото: Telegram/Baza)

При цьому відразу ж після зльоту здійснити посадку було не можна. Пілотам довелося довго кружляти в повітрі, щоб виробити паливо. У такому буквально підвішеному стані, пасажири літака знаходилися протягом 1,5 годин.

"Пасажири, які вилетіли в 22:35 в Ставрополь, провели в повітрі півтори години, але так нікуди і не полетіли, - пілоти, виробляючи паливо, кружляли над Москвою до дванадцятої ночі", - сказано в повідомленні.

В Росії сталася НП з Sukhoi Superjet (фото: Telegram/Baza)

Варто відзначити, що однією з помилок пілотів при катастрофі Sukhoi Superjet-100 в Шереметьєво в травні 2019-го, називали те, що вони не виробили паливо перед посадкою.

Після того, як лайнер здійснив аварійну посадку, пасажирів доставили назад в аеропорт, а літаком зайнялися фахівці. Техніки одразу ж оголосили і причину НП - співробітник під час огляду перед польотом забув закріпити кожух на двигуні. І після зльоту його зірвало сильним потоком повітря.