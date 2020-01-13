В Шереметьево случилось новое ЧП с Sukhoi Superjet: все детали и фото

В России произошло ЧП с Sukhoi Superjet (фото: airliners.net)

Пассажиры российского самолета Sukhoi Superjet-100 не смогли добраться до места назначения

В России случилось очередное ЧП с российским с печально известным самолетом Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, в мае 2019 года из-за аварийной посадки лайнера этой же компании в Шереметьево и возникшего пожара погиб 41 человек.

Сообщается, что "Суперджету" пришлось развернуться обратно сразу же после взлета из-за серьезной поломки. У лайнера в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей.

В России произошло ЧП с Sukhoi Superjet (фото: Telegram/Baza)

При этом сразу же после взлета совершить посадку было нельзя. Пилотам пришлось долго кружить в воздухе, чтобы выработать топливо. В таком буквально подвешенном состоянии, пассажиры самолета находились в течение 1,5 часов.

"Пассажиры, вылетевшие в 22:35 в Ставрополь, провели в воздухе полтора часа, но так никуда и не улетели, - пилоты, вырабатывая топливо, кружили над Москвой до двенадцати ночи", - сказано в сообщении.

В России произошло ЧП с Sukhoi Superjet (фото: Telegram/Baza)

Стоит отметить, что одной из ошибок пилотов при катастрофе Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево в мае 2019-го, называли то, что они не выработали топливо перед посадкой.

После того, как лайнер совершил аварийную посадку, пассажиров доставили обратно в аэропорт, а самолетом занялись специалисты. Техники сражу же объявили и причину ЧП - сотрудник во время осмотра перед полетом забыл закрепить кожух на двигателе. И после взлета его сорвало сильным потоком воздуха.