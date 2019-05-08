Побігла на крики: пасажирка загинула в Шереметьєво, рятуючи дітей

Пожежа в Шереметьєво - пасажирка рятувала дітей і загинула (колаж: РБК-Україна)

При пожежі в Шереметьєво вдалося вижити 37 пасажирам

Пожежа в літаку в Шереметьєво в неділю, 5 травня, забрала життя 40 пасажирів авіалайнера і одного члена екіпажу. Серед пасажирів була Альбіна Пилипчук, яка загинула, рятуючи дітей. Історію дівчини опублікував Telegram-канал Mash.

Альбіна мала всі шанси врятуватися, ставши однією з 37 тих, що вижили, оскільки вона сиділа у дев'ятому ряду, а, як відомо, "фатальними" рядами літака стали всі після одинадцотого.

Але коли всі пасажири рвонули вперед, дівчина почула позаду дитячі крики і пішла назад, розуміючи, що хтось повинен їм допомогти. Вона задихнулася від чадного газу - тіло Альбіни знайшли у хвості літака.

"Так вийшло, що всі пасажири до 11-го ряду змогли врятуватися. Всі, крім Альбіни. У неї залишився 10-річний син, якого жінка виховувала сама. Тепер її немає, а хлопчикові бояться сказати, що мама загинула. Він вірить, що вона все ще в лікарні, він дуже на неї чекає", - написано в повідомленні.

Пожежа в Шереметьєво - пасажирка рятувала дітей і загинула (Альбіна Пилипчук з сином, фото: telegram.org/mash)

Нагадаємо, пасажир Суперджета, який загорівся в аеропорту Шереметьєво 5 травня, розповів, що частина людей загинула практично миттєво.

Раніше ми писали про те, що в Шереметьєво загинув зрадник України, внесений в базу "Миротворця".

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