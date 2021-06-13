Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту "Карбонара" вдома

Паста "Карбонара" - одна з найвідоміших страв італійської кухні, її придумали в Італії в середині ХХ століття. Цікаво, що в оригінальний склад не йдуть вершки, але у нас прижився рецепт саме на вершках. Як виявилося, приготувати ресторанну страву вдома - легко і просто.

Про це нам розповів бренд-шеф мережі СушіХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.

Інгредієнти для "Карбонари":

Спагетті - 150-200 грам

Бекон (обов'язково з салом) - 100 г

Цибуля Кримська - 1 шт.

Вершки, найкраще 30% - 100 г

Яйце - 1 шт.

Вино біле - 50 мл

Пармезан - 10 г.

Сіль і перець на смак

Покрокове приготування

Ставимо варити спагетті до стану "аль денте" (в перекладі з італійської означає "на зуб" і описує той стан пасти, коли вона готова, проте ще тверда і не встигла розваритися). Хвилин 7 в киплячій воді повинно вистачити, але все залежить від пасти, яку будете використовувати.

Нарізаємо бекон соломкою в ширину 1-2 см, цибулю нарізаємо дрібним кубиком, сир натираємо на дрібну тертку.

На розігріту сковорідку наливаємо олію (можна і без неї за рахунок жиру бекону) і кидаємо обсмажувати бекон до скоринки. Далі кидаємо цибулю і так само обсмажуємо до скоринки.

У ресторанах для соусу, коли вже бекон і цибуля підсмажилися, використовують біле вино, ллють, дають трохи випаруватися і потім додають вершки.

Отже, до наших бекону і цибулі додаємо вино, випаровуємо і кидаємо пасту, наливаємо вершки і зовсім трохи даємо пропаритися, щоб не перетримати.

Викладаємо на тарілку, відокремлюємо жовток від білка і кладемо зверху на пасту. Додаємо сіль і перець за смаком, посипаємо сиром.

Відео: Як приготувати пасту "Карбонара" вдома