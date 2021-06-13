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Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту "Карбонара" вдома

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Неділя 13 червня 2021 21:31
Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту "Карбонара" вдома Фото: Як приготувати пасту "Карбонара" вдома (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Паста "Карбонара" - одна з найвідоміших страв італійської кухні, її придумали в Італії в середині ХХ століття. Цікаво, що в оригінальний склад не йдуть вершки, але у нас прижився рецепт саме на вершках. Як виявилося, приготувати ресторанну страву вдома - легко і просто.

Про це нам розповів бренд-шеф мережі СушіХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.

Інгредієнти для "Карбонари":

  • Спагетті - 150-200 грам
  • Бекон (обов'язково з салом) - 100 г
  • Цибуля Кримська - 1 шт.
  • Вершки, найкраще 30% - 100 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Вино біле - 50 мл
  • Пармезан - 10 г.
  • Сіль і перець на смак

Покрокове приготування

Ставимо варити спагетті до стану "аль денте" (в перекладі з італійської означає "на зуб" і описує той стан пасти, коли вона готова, проте ще тверда і не встигла розваритися). Хвилин 7 в киплячій воді повинно вистачити, але все залежить від пасти, яку будете використовувати.

Нарізаємо бекон соломкою в ширину 1-2 см, цибулю нарізаємо дрібним кубиком, сир натираємо на дрібну тертку.

Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту &quot;Карбонара&quot; вдомаШеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту &quot;Карбонара&quot; вдома

Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту &quot;Карбонара&quot; вдома

На розігріту сковорідку наливаємо олію (можна і без неї за рахунок жиру бекону) і кидаємо обсмажувати бекон до скоринки. Далі кидаємо цибулю і так само обсмажуємо до скоринки.

У ресторанах для соусу, коли вже бекон і цибуля підсмажилися, використовують біле вино, ллють, дають трохи випаруватися і потім додають вершки.

Отже, до наших бекону і цибулі додаємо вино, випаровуємо і кидаємо пасту, наливаємо вершки і зовсім трохи даємо пропаритися, щоб не перетримати.

Викладаємо на тарілку, відокремлюємо жовток від білка і кладемо зверху на пасту. Додаємо сіль і перець за смаком, посипаємо сиром.

Шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту &quot;Карбонара&quot; вдома

Відео: Як приготувати пасту "Карбонара" вдома

Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати тісто для піци вдома.

Також він поділився секретами варіння рису для ідеальних суші.

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