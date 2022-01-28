RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шеф-кухар показав правильний і несподіваний спосіб розбивати яйця: ви точно здивуєтеся

Автор: Світлана Мащенко

Дуже часто при розбиванні яєць частинки шкаралупи потрапляють у вміст, їх в кращому випадку нам доведеться довго виловлювати, а в гіршому - хрустіти в омлеті або випічці. Але вихід є.

Як правильно розбивати яйця, щоб уникнути попадання шкаралупи, розповідає шеф-кухар і автор книги кулінарних рецептів Майк Хейс в TikTok.

Майк часто радує дописувачів лайфхаками, що стосуються різних прийомів, які можуть спростити життя кулінарів, що готують на домашній кухні.

У недавньому відео шеф-кухар він пояснив, що уникнути попадання яєчної шкаралупи в їжу можна, якщо навчитися правильно розбивати сирі яйця.

Хейс порівняв два способи: традиційний і нетрадиційний

У традиційному (як роблять багато хто з нас) він б'є яйце посередині об стіл, потім виливає вміст в миску, але при цьому шкаралупа тріскається на дрібні шматочки, і потрапляє в білок і жовток.

Другий (незвичайний) спосіб полягає в тому, щоб просто кинути ціле яйце в миску. Воно точно також розбивається навпіл, але шкаралупа не кришиться і не потрапляє до вмісту яйця.

Дивіться нижче, як Майк це майстерно робить:

@stoveandgarden #cookinghacks part… I LOST COUNT #cooking #food #cookingtips original sound - Stove Garden

Раніше ми писали, навіщо потрібні сірники у воді, де варяться яйця.

Також експерти розповіли, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць на деякий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцалайфхаки