Кукурузным хлопьям исполнилось 130 лет. Кто и когда придумал этот вкусный завтрак

Кукурузные хлопья, которые мы так любим есть на завтрак, были изобретены, как и большинство вкусных вещей - случайно. Хотя запатентовавший их человек стал известным врачом и изобретателем. Как ни странно, у этого врача есть много более серьезных достижений, однако он остался в истории именно как изобретатель хлопьев.

Как и когда были сделаны первые кукурузные хлопья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как появились кукурузные хлопья

История кукурузных хлопьев началась в XIX веке. Владельцы санатория "Батл-Крик" в штате Мичиган, доктор Келлог и его брат Уилл Кит Келлог, готовили какое-нибудь блюдо из кукурузной муки. Но им пришлось срочно отлучиться по срочным делам.

Когда они вернулись, то обнаружили, что кукурузная мука, которая состояла на строгом учете, немного испортилась. Однако братья решили приготовить из муки тесто. И снова неудача - тесто свернулось, из него вышли хлопья и грудки.

Братья от отчаяния зажарили эти хлопья, и оказалось, что некоторые из них стали воздушными, а некоторые получили приятную хрустящую консистенцию.

Впоследствии доктор Келлог предложил своим пациентам такие хлопья в качестве нового блюда, которое подавалось к столу с молоком и зефиром. Хлопья быстро стали популярными. Доктор Келлог добавил в них сахар и сделал вкус более приемлемым для широкой аудитории.

И 31 мая 1894 года были запатентованы американским врачом Джоном Харви Келлогом. В 1906 году семья Келлог начала массовое производство кукурузных хлопьев и основала собственную компанию. Кстати, компания Kellogg's до сих пор является лидером по их производству.

Впоследствии врач разработал тесто, являющееся смесью пшеницы, овса и кукурузы. Из него выпекали при высоких температурах хлеб, которые впоследствии ломали на крошки. Так появилась Гранола.

Джон Харви Келлог был включен в Национальный зал славы изобретателей в 2006 году за изобретение первых сухих хлопьев для завтрака.

Чудаковатый доктор Джон Келлог

Джон Харви Келлог – американский бизнесмен, изобретатель, врач, сторонник прогрессивного движения, ярый вегетарианец. Он объединил в себе аспекты европейского курорта, водолечебного учреждения, больницы и высококлассной гостиницы. Келлог лечил бедных и богатых.

Он был ранним поклонником микробной теории болезней и связывал кишечную флору и присутствие бактерий в кишечнике со здоровьем и болезнями. Его санаторий подходил к лечению комплексно, активно пропагандируя вегетарианство, рациональное питание, использование йогуртовых клизм для очищения "кишечной флоры", физические упражнения, солнечные ванны, гидротерапию. Еще этот врач был противником алкоголя, курения и половой жизни.

Последнее, по мнению врача, приводило ко многим заболеваниям и преждевременной старости.

Среди его изобретений:

Специальная палатка, которая позволяла спящему человеку дышать свежим воздухом с улицы.

Катушечная электротерапия пациентам, страдающим от головной боли, мигреней и подагры

Аппарат для лечения ушных болезней теплым ламповым светом

Механическое массажное устройство, которое мягко хлопало от лопаток до пяток

Вибро-механическая комната для оздоровления женщин

Поездка на механических лошадях при нарушении вестибулярного аппарата

Подушечная электротерапия от ревматизма и болей в животе

Гидротерапия мозга

Лечение облысения ламповым светом

Над этим ученым посмеивались и считали его немного сумасшедшим, однако, несмотря на все странности, он открыл первый санаторий, где начали применять лечебную физкультуру и диеты.

Следует отметить, что Джон Харви был в детстве болезненным мальчиком. У его отца была фабрика по производству веников. А еще Келлоги считали, что Второе причастие Христа неизбежно, поэтому образование детям не нужно.

Потому Джон Харви несколько лет посещал государственную школу, а в 12 лет пошел работать на фабрику отца. Он жадно читал в каждую свободную минуту и помогал писать статьи для "Здоровья или как жить" и "Реформатор здоровья".

В 16 лет он хотел стать учителем и начал преподавать в окружной школе Мичигана. Затем записался на курсы подготовки учителей. Следующим шагом стал Гигиетерапевтический колледж, где готовили группу квалифицированных врачей для Западного института реформы здравоохранения.

После - Джон Харви продолжил обучение в медицинской школе Мичиганского университета и медицинском колледже больницы Белвью в Нью-Йорке. В 1875 году он получил степень врача.

Что полезного еще изобрел Келлог

Джону Келлогу приписывают также изобретение арахисового масла. Но патента он не получил, потому что было еще несколько изобретателей, которые утверждали, что они впервые приготовили пасту из арахиса. Впоследствии врач получил другие патенты - на "Процесс производства пищевых продуктов" и выработку пищевой смеси.

В 1896 году Келлог представил, но не запатентовал первую коммерчески выработанную альтернативу мясу Nuttose.

Кроме того, он разработал ацидофильное соевое молоко, соевую муку и соевый хлеб. В медицине - операционный стол с подогревом и асептическую дренажную трубку, используемую в абдоминальной хирургии, пневмограф для графического изображения дыхательных привычек, рукавицу из люфты и аппарат для домашней стерилизации молока, ирригатор.