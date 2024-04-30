Шеф-повар показал, как идеально пожарить блюда с двух сторон на сковороде: видео лайфхака
Жарение яйца - это универсальное блюдо, ведь его готовят как на завтрак, обед или ужин. Есть лайфхак, который поможет легко равномерно пожарить омлет и другие блюда с двух сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.
Что известно о лайфхаке
Шеф-повар проверил лайфхак равномерной прожарки яиц с двух сторон.
Обычно успешно перевернуть яичный корж удается далеко не всем - чаще всего он распадается на две части, из-за чего становится уже не столь аппетитным.
Исправить ситуацию поможет обычная крышка от сковороды.
После того как одна сторона подрумянится, аккуратно переложите его на крышку. Затем с помощью крышки быстро переверните омлет на другую сторону.
В результате он не деформируется и получится с идеальной корочкой.
На видео Добровольский показал, что способ действительно работает. Такой лайфхак подойдет для жарки омлета, блинчиков и других блюд.
@dobrovolskyi_hchef Lifehack with eggs. #hack #lifehacks #egg #foodtiktok оригинальный звук - Anatolii Dobrovolskyi
Почему омлет опадает во время приготовления
В яичную смесь обычно добавляют помидоры, зеленый лук, а также много зелени.
Пышный омлет готовится с одной стороны, если используется водяная баня. На сковороде его обычно переворачивают, чтобы блюдо получило аппетитную корочку.
Чтобы омлет не оседал, нужно соблюдать температурный режим. В частности, сначала нужно использовать средний огонь, а затем постепенно убавлять его.
На сильном огне белок запечется и не успеет подняться. Для начала нужно продержать омлет под крышкой в течение 4-5 минут, а затем снять ее.
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