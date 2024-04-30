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Шеф-повар показал, как идеально пожарить блюда с двух сторон на сковороде: видео лайфхака

Вторник 30 апреля 2024 15:18
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Шеф-повар показал, как идеально пожарить блюда с двух сторон на сковороде: видео лайфхака Как равномерно пожарить блюда на сковороде (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жарение яйца - это универсальное блюдо, ведь его готовят как на завтрак, обед или ужин. Есть лайфхак, который поможет легко равномерно пожарить омлет и другие блюда с двух сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Что известно о лайфхаке

Шеф-повар проверил лайфхак равномерной прожарки яиц с двух сторон.

Обычно успешно перевернуть яичный корж удается далеко не всем - чаще всего он распадается на две части, из-за чего становится уже не столь аппетитным.

Исправить ситуацию поможет обычная крышка от сковороды.

После того как одна сторона подрумянится, аккуратно переложите его на крышку. Затем с помощью крышки быстро переверните омлет на другую сторону.

В результате он не деформируется и получится с идеальной корочкой.

На видео Добровольский показал, что способ действительно работает. Такой лайфхак подойдет для жарки омлета, блинчиков и других блюд.

@dobrovolskyi_hchef Lifehack with eggs. #hack #lifehacks #egg #foodtiktok оригинальный звук - Anatolii Dobrovolskyi

Почему омлет опадает во время приготовления

В яичную смесь обычно добавляют помидоры, зеленый лук, а также много зелени.

Пышный омлет готовится с одной стороны, если используется водяная баня. На сковороде его обычно переворачивают, чтобы блюдо получило аппетитную корочку.

Чтобы омлет не оседал, нужно соблюдать температурный режим. В частности, сначала нужно использовать средний огонь, а затем постепенно убавлять его.

На сильном огне белок запечется и не успеет подняться. Для начала нужно продержать омлет под крышкой в течение 4-5 минут, а затем снять ее.

Раньше мы сообщали, что нужно сделать с яйцами перед варкой, чтобы они хорошо чистились.

Также мы писали, как понять, что яйца стали опасными.

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