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Шеф-кухар показав, як ідеально посмажити страви з двох боків на сковороді: відео лайфхаку

Вівторок 30 квітня 2024 15:18
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Шеф-кухар показав, як ідеально посмажити страви з двох боків на сковороді: відео лайфхаку Як рівномірно просмажити страви на сковорідці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смажені яйця - це універсальна страва, адже його готують як на сніданок, обід чи вечерю. Є лайфхак, який допоможе легко рівномірно просмажити омлет та інші страви з двох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Що відомо про лайфхак

Шеф-кухар перевірив лайфхак рівномірного просмаження яєць з двох боків.

Зазвичай успішно перевернути яєчний коржик вдається далеко не всім - найчастіше він розпадається на дві частини, через що стає вже не таким апетитним.

Виправить ситуацію допоможе звичайна кришка від сковороди.

Після того, як одна сторона підрум’яниться, акуратно перекладіть його на кришку. Після цього за допомогою кришки швидко переверніть омлет на інший бік.

В результаті він не деформується і вийде з ідеальною скоринкою.

На відео Добровольський показав, що спосіб дійсно працює. Такий лайфхак підійде для смаження омлету, налисників та інших страв.

@dobrovolskyi_hchef Lifehack with eggs. #hack #lifehacks #egg #foodtiktok оригинальный звук - Anatolii Dobrovolskyi

Чому омлет опадає під час приготування

У яєчну суміш зазвичай додають помідори, зелену цибулю, а також багато зелені.

Пишний омлет готується з однієї сторони, якщо використовується водяна баня. На сковороді його зазвичай перевертають, щоб страва отримала апетитну скоринку.

Щоб омлет не осідав, потрібно дотриматися температурного режиму. Зокрема, спочатку потрібно використовувати середній вогонь, а потім поступово зменшувати його.

На сильному вогні білок запечеться і не встигне піднятися. Спершу потрібно протримати омлет під кришкою протягом 4-5 хвилин, а потім зняти її.

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити з яйцями перед варінням, щоб вони добре чиститися.

Також ми писали, як зрозуміти, що яйця стали небезпечними.

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