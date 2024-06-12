Шеф-повар поделился лайфхаком, который поможет быстро почистить чеснок (видео)

Многие любят чеснок, а вот чистить его не очень. Все потому, что пока избавишься от чесночной шелухи, то никакой готовки уже не хочется. Однако есть лайфхак, как сделать это быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу украинского шеф-повара Анатолия Добровольского.

Как быстро почистить чеснок

Шеф-повар поделился быстрым и простым способом, который поможет без труда почистить чеснок.

В частности, сначала чеснок нужно разделить на зубчики. Далее один зубчик нужно разрезать ножом пополам, тогда шелуха легко снимется.

С помощью такого способа можно легко и быстро почистить чеснок без усилий.

#KitchenHacks Little Bitty Pretty One - Thurston Harris @dobrovolskyichef Garlic Peeling Lifehack Test Can this viral garlic peeling hack really save us time in the kitchen? Join me as I put it to the test and see if it’s a culinary game-changer or just another messy fail! Watch till the end for some unexpected laughs! #GarlicFail

Способ с кастрюлей

Этот способ не работает с молодым чесноком, ведь он не сухой.

Возьмите кастрюлю с крышкой и уложите в нее неочищенные зубчики чеснока. Накройте крышкой и сильно потрясите - шелуха должна отойти от чеснока, а вам останется только выбрать очищенные зубчики.

Способ с водой

Залейте чеснока холодной водой и оставьте на 30 минут. Чесночная шелуха впитает воду и ее можно будет легко снять.

Если времени нет, то чеснок также можно залить горячей водой, оставить на минуту - шелуха легко отойдет.