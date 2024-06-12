Шеф-повар поделился лайфхаком, который поможет быстро почистить чеснок (видео)
Многие любят чеснок, а вот чистить его не очень. Все потому, что пока избавишься от чесночной шелухи, то никакой готовки уже не хочется. Однако есть лайфхак, как сделать это быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Анатолия Добровольского.
Как быстро почистить чеснок
Шеф-повар поделился быстрым и простым способом, который поможет без труда почистить чеснок.
В частности, сначала чеснок нужно разделить на зубчики. Далее один зубчик нужно разрезать ножом пополам, тогда шелуха легко снимется.
С помощью такого способа можно легко и быстро почистить чеснок без усилий.
@dobrovolskyichef Garlic Peeling Lifehack Test Can this viral garlic peeling hack really save us time in the kitchen? Join me as I put it to the test and see if it’s a culinary game-changer or just another messy fail! Watch till the end for some unexpected laughs! #GarlicFail #KitchenHacks Little Bitty Pretty One - Thurston Harris
Способ с кастрюлей
Этот способ не работает с молодым чесноком, ведь он не сухой.
Возьмите кастрюлю с крышкой и уложите в нее неочищенные зубчики чеснока. Накройте крышкой и сильно потрясите - шелуха должна отойти от чеснока, а вам останется только выбрать очищенные зубчики.
Способ с водой
Залейте чеснока холодной водой и оставьте на 30 минут. Чесночная шелуха впитает воду и ее можно будет легко снять.
Если времени нет, то чеснок также можно залить горячей водой, оставить на минуту - шелуха легко отойдет.
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