Шеф-кухар поділився лайфхаком, який допоможе швидко почистити часник (відео)

Багато хто любить часник, а от чистити його не дуже. Все через те, що поки позбудешся від часникового лушпиння, то ніякого готування вже не хочеться. Однак, є лайфхак, як зробити це швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку українського шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Як швидко почистити часник

Шеф-кухар поділився швидким та простим способом, який допоможе без зусиль почистити часник.

Зокрема, спочатку часник потрібно поділити на зубчики. Далі один зубчик потрібно розрізати ножем навпіл, тоді лушпиння легко зніметься.

За допомогою такого способу можна легко та швидко почистити часник без зайвих зусиль.

#KitchenHacks Little Bitty Pretty One - Thurston Harris @dobrovolskyichef Garlic Peeling Lifehack Test Can this viral garlic peeling hack really save us time in the kitchen? Join me as I put it to the test and see if it’s a culinary game-changer or just another messy fail! Watch till the end for some unexpected laughs! #GarlicFail

Спосіб з каструлею

Цей спосіб не працює з молодим часником, адже він не сухий.

Візьміть каструлю з кришкою і покладіть в неї неочищені зубчики часнику. Накрийте кришкою і сильно потрясіть - лушпиння повинне відійти від часнику, а вам залишиться тільки вибрати очищені зубчики.

Спосіб з водою

Залийте зубчики часнику холодною водою і залиште на 30 хвилин. Часникове лушпиння вбере воду і його можна буде легко зняти.

Якщо часу немає, то часник також можна залити гарячою водою, залишити на хвилину - лушпиння легко відійде.