Зачем листья чеснока завязывают в узел и когда это нужно делать
Выращивание чеснока на участке дело не простое. За ним нужно регулярно ухаживать. К тому же следует вовремя связать чеснок в узел на грядке.
Зачем это нужно делать и когда - читайте на Styler ниже.
Завязывание листьев в узел
Чеснок принадлежит к светолюбивым растениям, которые хорошо растут в теплое и солнечное лето. При этом ему в сухую погоду требуется регулярный полив, способствующий хорошему росту и созреванию.
Но иногда летом стоит холодная погода с небольшим количеством осадков. Тогда чеснок начинает плохо расти и довольно поздно начинает созревать. Тогда необходимо завязать перо чеснока в узел.
Это нехитрое действие улучшает приток питательных веществ от листьев к луковице и ускоряет процесс созревания чеснока. Особенно актуален этот прием в прохладное лето с минимальным количеством осадков. То есть тогда, когда чеснок не успевает вовремя созреть.
Многие огородники утверждают, что после завязывания листьев чеснока луковицы становятся намного больше, сочнее и сохраняются дольше.
Когда необходимо это делать
Для того чтобы определить время, когда лучше делать эту манипуляцию, нужно обратить внимание на следующие признаки:
- кончики листьев приобретают желтый цвет;
- на соцветиях шелуха начинает трескаться;
- стрелки, которые растение выпустило раньше, начинают выпрямляться;
- трескаются семенные коробочки;
- побеги начинают тянуться вниз.
Обычно к завязыванию листьев чеснока в узел приступают за 7-10 дней до уборки урожая. То есть если вы убираете чеснок в конце июля, то это нужно делать в середине месяца.
При завязывании листьев в узел нужно быть достаточно осторожным, чтобы не повредить растение.
Важно помнить, что такой прием не обязателен и его проводят исключительно по желанию.
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