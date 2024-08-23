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Чтобы ощутить весь спектр эмоций. Украинские ТВ-звезды рассказали о запретных удовольствиях

Ганин, Ткаченко и Суровцев рассказали о своих guilty pleasure (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Юмористы Кирилл Ганин и Настя Ткаченко и актер Алексей Суровцев рассказали о guilty pleasure - модном в последнее время термине, который означает действия, что человек обычно себе не позволяет, но делает исключительно в моменты, когда хочет расслабиться и порадовать себя. Такие запрещенные удовольствия.

В запретных удовольствиях ТВ-звезды признались РБК-Украина (проект Styler) за кулисами съемок интеллектуально-развлекательного шоу "єПитання" с Лесей Никитюк, которое стартует на Новом канале 26 августа.

Кирилл Ганин

Каждое шестое число месяца я устраиваю себе cheat meal (читмил - плановое нарушение диеты, день без правил в питании - Ред.) Это обязательная традиция! Поскольку в течение длительного периода времени сижу на диете и ем только здоровую пищу, не употребляю сладкого и мучного, нужно иногда давать себе отдохнуть. Я решил, что это будет 6 число месяца. Тогда позволяю себе все! Пиццу, бургеры, суши, тортик.

Кстати, если вы думаете, что лежа в постели и под сериальчик, то нет. Да, под сериал, но не в постели. Люблю есть сидя.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

Настя Ткаченко

Я стараюсь вообще ничего себе не запрещать. Хочу испытывать весь спектр эмоций. А если в чем-то себе отказывать, то не буду получать удовольствие от жизни. Поэтому если у меня есть возможность спать до обеда, то я буду это делать.

Если предлагают съесть что-то вредное, то буду это делать. Если захочу поматериться, покричать, покурить сигарету и что угодно, и буду знать, что это поможет или улучшит настроение, то почему бы и нет. Таково мое правило. Я не люблю слова «нельзя». Кто придумал эти правила? Покажите книжку, где написано, что можно, а что нельзя. Я себе позволяю все.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Алексей Суровцев

Когда жена уезжает, мужики обычно что? Идут гулять, пьют пиво и т.д. Я этим не занимаюсь, не нравится. Кто-то срывается и ест сладкое. Мне здоровье не позволяет злоупотреблять тортами, нужно соблюдать диету. Но я ем лук! К счастью, его мне можно. Обожаю этот овощ, а жена не любит. Поэтому мне приходится сдерживаться и позволять это себе только когда любимой нет дома.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

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