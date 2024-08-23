Щоб відчути весь спектр емоцій. Українські ТБ-зірки розповіли про заборонені задоволення

Кирило Ганін

Кожне шосте число місяця я влаштовую собі cheat meal (чітміл - планове порушення дієти, день без правил у харчуванні - Ред.) Це обов’язкова традиція! Оскільки протягом тривалого періоду часу сиджу на дієті та їм лише здорову їжу, не вживаю солодкого та борошняного, потрібно інколи давати собі відпочити. Я вирішив, що це буде 6 число місяця. Тоді дозволяю собі все! Піцу, бургери, суші, тортик.

До речі, якщо ви думаєте, що лежачи в ліжку та під серіальчик, то ні. Так, під серіал, але не в ліжку. Люблю їсти сидячи.

Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

Настя Ткаченко

Я намагаюся взагалі нічого собі не забороняти. Хочу відчувати весь спектр емоцій. А якщо в чомусь собі відмовлятиму, то не буду отримувати задоволення від життя. Тому якщо в мене є можливість спати до обіду, то я буду це робити.

Якщо пропонують з’їсти щось шкідливе, то буду це робити. Якщо захочу поматюкатися, покричати, покурити цигарку та будь-що, і знатиму, що це допоможе чи покращить настрій, то чому б ні. Таке моє правило. Я не люблю слова "не можна". Хто придумав ці правила? Покажіть книжку, де написано, що можна, а що не можна. Я собі дозволяю все.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Олексій Суровцев

Коли дружина від’їжджає, мужики зазвичай що? Йдуть гуляти, п’ють пиво тощо. Я цим не займаюся, не подобається. Хтось зривається і їсть солодке. Мені здоров’я не дозволяє зловживати тортами, потрібно дотримуватись дієти. Але я їм цибулю! На щастя, її мені можна. Обожнюю цей овоч, а дружина не любить. Тому мені доводиться стримуватись і дозволяти це собі лише коли коханої немає вдома.

Олексій Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)