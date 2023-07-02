Иринка в свои 7 лет купила несколько авто и тепловизоров для ВСУ: что делает девочка

Иринке Васильевой из Ровно всего 7 лет, а она сделала ради победы Украины больше, чем некоторые взрослые. Девочка потеряла папу на войне в прошлом, но продолжает помогать армии.

Что известно о девочке, и как приобщиться к сборам на победу - в материале Styler дальше.

Кто такая Иринка Васильева

В свои 7 она купила несколько автомобилей и тепловизоров для военных. За волонтерство получила награды от Минобороны и стала символом целой бригады.

У девочки есть позывной "Янгол", и недавно бойцы подарили ей настоящую военную форму с шевроном "Найкращий командир".

Иринка делает украшения и продает их на различных благотворительных ярмарках, а также собирает средства на нужды Сил Обороны.

Ирина Васильева (фото: instagram.com/vasilevaira1522)

Девочка потеряла на войне папу

Иринка в 2022 году потеряла отца, защищавшего Украину с 2014 года.

Папа Иринки Александр Васильев был старшим лейтенантом. Офицер окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и служил в составе отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Он погиб в прошлом году во время обороны Николаевской области. Девочка помнит папу и помогает военным, приближая Победу.

Как присоединиться к сборам Иринки

Можно приобрести украшения, заказав через Instagram.

Номер карты для помощи ВСУ: 5168752024144266

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