Украинец, которого не взяли в армию, необычным способом поддерживает ВСУ: что он делает

В городе Козятин Винницкой области местный житель рисует разнообразные гигантские надписи на снегу, чтобы поддержать ВСУ. Это он решил делать после того, как его не взяли в армию.

Что делает мужчина

На стадионе 73-летний Петр Черный постоянно старательно вырисовывает гигантские буквы из снега. Делает он это с помощью лопаты.

"На глаз, ну смотрите интервал есть, по складам, по буквам, между буквами расстояние одинаковое, чтобы было", - рассказывает мужчина.

Петр Черный (скриншот)

Первый снежный лозунг Петра был: "ВСУ - наша надежда и опора". Рисовал он его несколько часов. Потом он посмотрел на него и понял, что надо писать еще.

"Вчера уже ошибку совершил, букву попустил, женщина звонит и говорит смотри, потому что ты попустил. Возвращаюсь и засыпаю", - говорит Петр.

Петр Черный (скриншот)

Главным критиком является жена Галина, которая внимательно следит за творчеством мужа из окна 9 этажа.

"Он очень интересуется этим всем, он за мир, за победу, за Украину, это у него очень все на уме", - убеждает она.

Как реагируют люди

Соседи гордятся мужчиной и говорят, что нет такого человека в доме, который его не знает. Даже дети бегают на 9 этаж, чтобы просто прочесть надпись.

Украинец делает патриотические надписи на снегу (скриншот)

Когда началось полномасштабное вторжение, то бывший железнодорожник Петр хотел идти на фронт, и расстроился, что в военкомате отказали. Потому он стал поддерживать соотечественников. Писать лозунги он может часами, чтобы только снег был.

Даже когда снег сойдет, мужчина все равно продолжает писать. Веру в победу он хочет высеять на огромной клумбе перед домом. Тогда эта вера, говорит мужчина, зацветет бархатцами и мальвами.