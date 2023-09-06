После победы – в Антарктиду. Украинцам рассказали о путешествиях на ледяной континент

Путешествие в Антарктиду – вполне реально для туристов, мечтающих оказаться на краю света. Украинские полярники предлагают помечтать о путешествии на загадочный ледяной континент после победы.

Топ-5 интересных фактов про антарктический туризм, которые стоит знать даже опытным путешественникам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Национального антарктического центра.

Туристам разрешают посещать не все участки

За последние годы количество антарктических туристов удвоилось. В сезоне 2022-2023 годов в Антарктиде побывало более 72 тысяч человек. Но для туристов открыты не все участки Антарктики.

"К сожалению, не все гости континента соблюдают правила его посещения и уважают природу. Часто толпы стоптывают растения, мешают гнездованию вспышками камер. Поэтому страны, являющиеся сторонами Договора об Антарктике, периодически определяют наиболее уязвимые районы с особой охраной, куда можно заходить только ученым для исследований", – рассказывают в Национальном антарктическом центре.

Фото: Пейзаж в Антарктике (facebook.com/AntarcticCenter)

Туристический сезон – с декабря по февраль

Украина находится в Северном полушарии, а Антарктика – в Южном, поэтому времена года противоположны. Антарктическая зима длится с июня по август, а лето – с декабря по февраль. Антарктическое лето является туристическим сезоном.

Самый популярный вид туризма – морские круизы в районе Антарктического полуострова

"Именно здесь расположена наша станция "Академик Вернадский". До пандемии она была одной из самых посещаемых – за сезон мы принимали до 4 тысяч гостей, преимущественно иностранцев", – рассказывают полярники.

Морские круизы совершаются на больших судах или небольших яхтах. В этом сезоне заход на станции был разрешен только для яхт при разрешении бейскомандера.

Фото: Станция "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Добраться до Антарктики из Украины можно за неделю

На длительность путешествия влияет вид транспорта и правила, связанные с пандемией коронавируса.

"Сейчас самый быстрый маршрут в район Антарктического полуострова такой: наземным транспортом в Польшу, далее самолетами в Чили (порт Пунта-Аренас) или Аргентину (порт Усвая (Ушуайя). Оттуда уже морским транспортом нужно пересечь штормовый пролив Дрейка и выйти к Южным Шетландским островам –это и будет первая наземная точка Антарктики", – объясняют маршрут специалисты.

Тур в Антарктику обойдется в 10 тысяч долларов

Путешествие к самому южному континенту – недешевое удовольствие. Популярность антарктического туризма растет. Международная ассоциация антарктических туристических операторов включает более 100 фирм, имеющих право организовывать путешествия в Антарктику.

"Из-за сложной логистики, портовых сборов и повышенных требований к безопасности стоимость такого тура немалая и в среднем составляет около 10 тысяч долларов", – отмечают в Национальном антарктическом центре.

Ранее мы сообщали, какие страны Европы были самыми популярными среди туристов этим летом.