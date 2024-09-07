Что сделать с малиной осенью, чтобы собрать двухкратный урожай в следующем году

Малина растет почти на каждом огороде или в саду. Вся любят ее ягоды или варенье из них. Но знаете ли вы секреты опытных садоводов, которые помогут вам собрать в следующем году гораздо больший урожай?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие именно виды ухода за малиной осенью существенно увеличат ее урожай в следующем сезоне.

Подготовка малины к зиме: советы опытных садоводов

Малина - один из самых популярных кустов на участках садоводов. Это растение имеет многолетнюю корневую систему, которая ежегодно возрождается новыми побегами. Уже с весны малина радует садоводов новыми зелеными побегами, обычно не плодоносящими в первый год, кроме ремонтантных сортов.

С наступлением осени стебли теряют листву и покрываются коричневой корой. Чтобы малина успешно пережила зиму и обеспечила обильный урожай на следующий год, важно подготовить ее к холодам.

Подготовка начинается еще с конца лета и включает в себя уход за обычной и ремонтантной малиной. Опытные садоводы знают, что своевременная обрезка и подкормка - это основа хорошего урожая. Кроме того, следует соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить малиннику здоровый старт весной.

Подкормка малины осенью: основные правила

Осень - важное время для подготовки малины к зиме, и подкормка играет ключевую роль в этом процессе. После периода обильного плодоношения кусты нуждаются в питательных веществах для восстановления сил и подготовки к зимовке.

Важно избегать азотных удобрений осенью, поскольку они могут стимулировать рост новых побегов, не выживущих в зимних условиях.

Малине нужны фосфор, калий и магний. Идеальными натуральными удобрениями для нее станут перегной, куриный помет и древесная зола. Кроме органических удобрений, можно использовать минеральные препараты, следуя инструкциям.

Компост и мульча также помогут сохранить корневую систему от вымерзания и будут обогащать почву полезными веществами.

Чтобы порадовал следующий урожай, нужно правильно подготовить малину осенью к зиме (фото: Pixabay.com)

Обрезка малины осенью: почему это важно

Обрезка малины - один из важнейших этапов подготовки к зиме. Многие начинающие ошибочно полагают, что оставив больше побегов, можно увеличить урожай.

Однако густота кустов, напротив, вредит растению. Загущенные побеги начинают конкурировать за свет и питательные вещества, что приводит к гибели нижних почек и уменьшению количества плодоношения.

Кроме того, густые кусты создают благоприятную среду для развития грибковых заболеваний. Обрезая сухие, слабые или больные побеги, вы уменьшаете риск распространения болезней и помогаете малине заложить основу для нового урожая.

Особенно важно проводить осеннюю санитарную обрезку, чтобы подготовить растение к зиме.

Как обрезать малину по возрасту и сорту

Методы обрезки зависят от возраста растения и сорта малины. Когда молодые побеги достигают высоты 1-1,5 метра, их верхушки следует обрезать, чтобы стимулировать рост боковых ветвей.

Осенью основной стебель и боковые побеги снова подрезают, и в таком виде растение идет на зимовку. Весной малину уже не обрезают, потому что она была подготовлена осенью.

Обычные сорта малины имеют двухлетний цикл роста, в то время как ремонтантные сорта могут плодоносить уже в первый год. В случае ремонтантной малины после завершения плодоношения осенью кусты полностью обрезают под корень.