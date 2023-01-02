Замерзла капуста на балконе? Как ее быстро разморозить и что можно из нее приготовить

Зимой овощи хранят в подвалах, погребах или на балконе - в условиях низких температур. И часто бывает так, что овощи подмерзают. Не стоит сразу выбрасывать такие овощи в мусор, так как для некоторых блюд они пригодятся.

Что делать с замерзшей капустой и что из нее можно приготовить - читайте в материале ниже.

Как правильно хранить овощи

Не все продукты можно хранить на балконе или в подвале - некоторые из них боятся низких температур и быстро замерзают. Это касается капусты, моркови и картофеля. Если же у вас других вариантов хранения нет, то нужно создать максимальные условия, чтобы овощи не замерзли.

Специалисты рекомендуют хранить овощи в деревянных ящиках, эти ящики ставить на покрытие, которое защитить их от холода или на песок. А сверху укутывать старыми одеялами во время морозов.

Если температура опускается ниже -10 градусов, то стоит временно овощи переместить в другое место или более тщательно укутать от промерзания.

Оптимальная температура для хранения овощей - от -1 до +3 градусов при соблюдении нормы влажности.

Что делать с замороженной капустой

Белокочанную капусту использовать как свежую после замерзания уже не получится. Но не спешите кочаны выбрасывать. Определите сначала, насколько она промерзла. Для этого разрежьте кочан пополам и оставьте при комнатной температуре.

Порой заморозка могла зацепить только верхние листки, а внутри она остается свежей. В такой ситуации листья можно убрать, а остальную часть кочана использовать для любых блюд. Можно также отправить капусту на хранение далее, но без хранения в тех местах, где она снова замерзнет.

Если кочан промерз насквозь, то вернуть ему свежесть и вкус уже не получится. После размораживания капуста станет совсем другой на вкус. А значит, для приготовления салатов она не подойдет.

Чтобы правильно разморозить такую капусту, положите ее в холодильник на три дня - там она постепенно отойдет. Далее - оставьте ее при комнатной температуре еще на пару часов и накройте.

Что можно приготовить из такой капусты

Такую капусту можно засолить или замариновать, можно нашинковать и заквасить. Но самый лучший вариант - пустите ее на приготовления супов или других блюд, где нужна сильная термическая обработка. Ее можно обжарить, потушить или сделать из листьев голубцы.

Стоит отметить, что при приготовлении блюд из замерзшей капусты нужно увеличить обычное время для приготовления блюда - на 15-20 минут.