Что сделать с окнами, чтобы спастись от обломков стекла при взрыве

В настоящее время безопасность становится главным приоритетом, особенно в зонах, где возможны обстрелы или взрывы. Защита стекла от взрывной волны может значительно снизить риск получения травм.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает как доступные, так и более сложные способы защиты окон, подходящие для разных условий.

Почему это важно?

При взрыве окна часто становятся источником опасности, ведь осколки стекла могут серьезно травмировать. Простое укрепление окон помогает избежать разлета осколков.

Это может спасти жизнь как в квартире, так и в офисе или в общественном заведении. Даже небольшие действия по укреплению стекла способны снизить силу взрывной волны. Важно действовать заблаговременно, чтобы минимизировать риски в критической ситуации.

Простой способ: использование скотча

Наклеивание скотча - самый доступный вариант. Прозрачный скотч шириной не менее 5 см клеится крест-накрест, а также горизонтальными и вертикальными полосками. Такая защита уменьшает количество разлетающихся обломков и оставляет их на клейкой основе.

Этот метод идеален для быстрого укрепления в случаях срочной необходимости. Кроме того, он позволяет защитить окна без значительных финансовых затрат. Для лучшего результата используйте армированный скотч, лучше держащий стекло.

Защитная пленка: прочный барьер

Защитная пленка, особенно армированная, обеспечивает долговременную и эффективную защиту. Она удерживает стекло целиком даже при значительном ударе. Есть разные варианты, от зеркальных для приватности до прозрачных, не изменяющих вид окна.

Ее легко установить самостоятельно, очистив поверхность стекла и аккуратно покрыв ее пленкой. Некоторые виды пленки дополнительно защищают от ультрафиолета, что продлевает срок службы окон. Регулярная проверка плёнки поможет вовремя обнаружить изношенные участки и обновить покрытие.

Скотчем нужно заклеивать окна крест-накрест (фото: Standartvikna.com.ua)

Преимущества использования плотных штор

Плотные шторы из тяжелых тканей могут значительно снизить риск повреждений отломков стекла. Они способны задержать стеклянные осколки, разлетающиеся при ударной волне. Для наибольшего эффекта принципиально, чтоб шторы покрывали всю площадь окна и плотно прилегали к стенке.

Лучше всего подходят варианты из блэкаута или других многослойных материалов, способных выдержать физическое давление. Особенно полезно комбинировать этот метод с защитной пленкой или укреплением стекла.

В то же время плотные шторы не требуют значительных затрат и легко доступны большинству домохозяйств. Их использование может быть временным решением или дополнением к другим способам защиты.

Радикальные меры для максимальной защиты

Если окна расположены в зоне повышенной опасности, можно использовать мешки с песком или деревянные щиты. Они поглощают ударную волну и защищают от осколков. Такая защита подходит для периодов длительных рисков, например в подвалах или укрытиях.

Важно закрепить такие барьеры, чтобы они не двигались от вибраций. Использование дополнительных материалов, таких как ткань или поролон, уменьшает силу вторичных ударов обломков.

Дополнительные меры безопасности

Размещение мебели вдоль стены с окнами помогает обезопасить людей от разлета мелких обломков. Кроме того, используйте ткань или бумагу, чтобы уменьшить скорость и силу мелкой стеклянной крошки.

Всегда укрепляйте окна даже в помещениях, где вы постоянно не находитесь. Не забывайте проверять состояние оконных рам, ведь крепость стекла зависит и от их надежности.