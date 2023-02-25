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Почему волосы быстро жирнеют и что есть, чтобы предотвратить это

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Суббота 25 февраля 2023 18:18
Почему волосы быстро жирнеют и что есть, чтобы предотвратить это Что есть, чтобы волосы меньше жирнели (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все девушки хотят иметь ухоженные и красивые волосы. Однако у многих они очень быстро жирнеет, поэтому мешает выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Помешать этому можно с помощью правильного питания.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Яна Копылова в Instagram.

Почему волосы быстро жирнеют

Большинство женщин уверены, что масляные волосы у корней возникают из-за неправильно подобранного шампуня или от шапки. Однако - это миф.

По словам диетолога, жирнеют волосы на второй день от того, что нарушается работа сальных желез. Чем больше сала - тем волосы жирнее. В частности, это внутренняя проблема, которая чаще всего связана с питанием.

"Много мучного, острого, сладкого = жирные волосы", - говорится в сообщении.

Добавим, как правило, если у вас жирные волосы, то нужно мыть голову каждый день. Необходимо выбирать шампунь, предназначенный для жирных волос, очищающих кожу головы и волос без дополнительного увлажнения.

Что нужно есть

Диетолог говорит, что в 85% случаев эти продукты решают проблему с волосами. Если проблема не исчезнет, то следует обратить внимание на эндокринную систему, работу органов ЖКТ и щитовидной железы, наличие вредных привычек (алкоголь, курение) и стресс.

Чтобы волосы меньше жирнели, следует отдавать предпочтение продуктам:

  • которые богаты железом;
  • содержащие витамин А;
  • с витамином Е;
  • богатым витамином В;
  • еда, богатая жирами.

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