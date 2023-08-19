Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: 5 простых лайфхаков

Яблоки - очень полезные и бюджетные фрукты, в которых много витаминов и необходимых микроэлементов. Однако яблоко может быстро изменить цвет или даже почернеть после нарезки.
Что сделать, чтобы фрукт быстро не темнел - читайте ниже.
Под влиянием кислорода ферменты, такие как полифенолоксидаза (PPO), в мякоти яблоки они окисляются, что приводит к изменению цвета. Если вы заметили, что некоторые яблоки коричневеют быстрее других, это может быть потому, что они имеют более высокую концентрацию PPO.
Яблоки очень быстро темнеют в разрезанном виде при контакте с воздухом и, чтобы этого избежать - нужно сделать всего несколько действий.
Чтобы яблоки долго не темнели, их необходимо замочить в подсоленной воде на 10 минут. Затем вынуть и положить в пакет.
Этот способ хорошо работает. Однако если вы захотите съесть яблоко, то нужно будет его помыть.
Сохранить яблоки можно с помощью лимона, а именно натереть им фрукт.
Однако, перед тем, как есть, нужно будет промыть яблоки, если вы хотите избавиться от вкуса лимона.
Также можно скрепить нарезанные ломтики яблока вместе с помощью резинки. Тогда они сохранят почти такой же цвет и твердость.
Плюсом этого метода является то, что фрукт не нужно промывать.
Мед - отличный природный консервант, благодаря особому соединению он деактивирует фермент потемнения в яблоках. Нужно растворить от 1 до 2 столовых ложек меда в 1 стакане воды комнатной температуры.
Далее необходимо замочить порезанные яблоки в этой смеси на 1-5 минут.
Порежьте яблоки, переложите в посуду и залейте обыкновенной водой. Это поможет на очень кратковременный период "спасти" фрукты от потемнения.
Не мойте
Спелые плоды покрыты восковым матовым налетом, защитой от гниения, поэтому фрукты нельзя вытирать и мыть. Лишив фрукты этой оболочки, сохранить яблоки не получится.
Оберните яблоко в бумагу
Каждое яблоко нужно обернуть в бумагу или салфетку, укладывая в ящик по одному. Можно пересыпать каждый ряд яблок сухим песком или деревянной стружкой.
Это снизит влажность, защитит от ударов и мелких повреждений. Можно положить яблоки в полиэтиленовые пакеты с дырочками, это тоже позволит сберечь яблоки дольше.
Раньше мы сообщали, как загадать желание и погадать на яблоках, чтобы обязательно сбылось.
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