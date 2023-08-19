Що зробити, щоб нарізані яблука не темніли: 5 простих лайфхаків

Чому темніють яблука

Під впливом кисню ферменти, такі як поліфенолоксидаза (PPO), у м’якоті яблука вони окислюються, що спричиняє зміну кольору. Якщо ви помітили, що деякі яблука коричневіють швидше, ніж інші, це може бути тому, що вони мають вищу концентрацію PPO.

Яблука дуже швидко темніють у розрізаному вигляді при контакті з повітрям і, щоб цього уникнути - потрібно зробити всього кілька дій.

Замочіть у підсоленій воді

Щоб яблука довго не темніло, їх необхідно замочили у підсоленій воді на 10 хвилин. Потім вийняти і покласти в пакет.

Цей метод добре працює. Однак, коли ви захочете з’їсти яблуко, то треба буде його помити.

Натріть лимоном

Зберегти яблука також можна за допомогою лимона, а саме натерти ним фрукт.

Однак, перед тим, як їсти, потрібно буде промити яблука, якщо ви хочете позбутися смаку лимона.

Використайте гумку

Також можна скріпити нарізані скибки яблука разом за допомогою гумки. Тоді вони збережуть майже такий же колір і твердість.

Плюсом цього методу є те, що фрукт не потрібно промивати.

Мед

Мед - відмінний природний консервант, завдяки особливій сполуці він деактивує фермент потемніння в яблуках.Потрібно розчинити від 1 до 2 столових ложок меду в 1 склянці води кімнатної температури.

Далі необхідно замочити порізані яблука у цій суміші на 1-5 хвилин.

Звичайна вода

Поріжте яблука, перекладіть у посуд та залийте звичайною водою. Це допоможе на дуже короткочасний період "врятувати" фрукти від потемніння.

Як правильно зберігати яблука

Не мийте

Стиглі плоди покриті восковим матовим нальотом, захистом від гниття, тому фрукти не можна витирати і мити. Позбавивши фрукти цієї оболонки, зберегти яблука не вдасться.

Оберніть яблуко в папір

Кожне яблуко потрібно обгорнути в папір або серветку, укладаючи в ящик по одному. Можна пересипати кожен ряд яблук сухим піском або дерев'яною стружкою.

Це зменшить вологість, захистить від ударів і дрібних пошкоджень. Можна покласти яблука в поліетиленові пакети з дірочками, це теж дозволить зберегти яблука довше.